Marcão em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Marcão em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 25/08/2026 14:45





O zagueiro Freytes é um deles. Rio — O Fluminense segue a preparação para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, neste domingo (30), na Arena da Baixada. O técnico Marcão terá a semana livre para treinar o time e deve contar com os retornos de peças do elenco, visando o duelo decisivo do fim de semana.O zagueiro Freytes é um deles. Ele não joga desde o último dia 29 de julho, contra o Bahia - na ocasião, o atleta deixou o estádio com uma bota ortopédica. Desde então, ele iniciou tratamento de um edema ósseo no tornozelo direito e deve voltar a ser relacionado, segundo o jornalista Marcio Dolzan, do 'Lance!'.

Além do defensor, o meia Savarino também pode fazer seu retorno. Ele estava no departamento médico devido a dores na panturrilha direita, mas já foi relacionado para a partida contra o Remo, no último sábado (22). Ele ficou no banco e pode receber oportunidades.



O meia Lucho Acosta e o lateral-direito Guga também retornarão ao time, após cumprirem suspensão na última rodada.