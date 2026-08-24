Samuel Xavier em campo com o Fluminense - Lucas Merçon/ Fluminense

Samuel Xavier em campo com o FluminenseLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 24/08/2026 19:15

Por indicação do departamento médico, o jogador está em repouso e vai ficar de fora nas próximas partidas do Fluminense. A lesão aconteceu no primeiro tempo, quando o lateral-direito deu um carrinho em uma dividida com Jajá.

Samuel Xavier voltou a ser titular porque Guga estava suspenso. Com a lesão do veterano, Julio Fidelis entrou em campo e ajudou o Fluminense a buscar a virada contra o Remo no segundo tempo.

O lateral chegou ao Tricolor em 2021 e conquistou títulos importantes com o clube como a Libertadores, a Recopa e dois Cariocas. Na atual temporada, vem sendo reserva de Guga.