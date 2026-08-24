Samuel Xavier em campo com o FluminenseLucas Merçon/ Fluminense
Com luxação, Samuel Xavier pode passar por operação
Jogador, de 36 anos, se lesionou no primeiro tempo na vitória do Fluminense contra o Remo, no Maracanã, pelo Brasileirão
Com luxação, Samuel Xavier pode passar por operação
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Denilson questiona melhora pós-Zubeldía no Fluminense: 'Não é normal'
Hoje comentarista, ex-jogador mostrou desconfiança ao analisar a mudança de comportamento da equipe desde a demissão do antigo treinador
Marcão ganha 'respiro' antes de sequência decisiva no Fluminense
Técnico usará semana livre para fazer ajustes na equipe; em seguida, Tricolor terá confronto direto, clássico e Libertadores pela frente
Em boa fase, Serna alcança feito inédito na temporada do Fluminense
Atacante anotou três gols nos últimos três jogos; ele foi decisivo nas vitórias sobre Palmeiras e Remo, além da vaga na Libertadores
Fluminense não contará com Hércules para enfrentar o Athletico-PR
Volante levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Remo e precisará cumprir suspensão automática no duelo com o Furacão
Renê destaca efetivação de Marcão no Fluminense: ‘Feliz por ele’
Lateral-esquerdo do Tricolor rasgou elogios ao comandante, que acumulou bons resultados depois da demissão de Luis Zubeldía
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