Canobbio não vive seu melhor momento, e a concorrência está pedindo passagem na vaga de titular - Lucas Merçon / Fluminense FC

Canobbio não vive seu melhor momento, e a concorrência está pedindo passagem na vaga de titularLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 25/08/2026 12:50

Rio - O atacante Agustin Canobbio, de 27 anos , foi o único representante do Fluminense na Copa do Mundo de 2026. Porém, o uruguaio vem vivendo um momento delicado desde que voltou da participação na competição. Com atuais abaixo do esperado e vendo seus companheiros em uma fase melhor, o jogador parece estar em uma direção contrária a dos demais atacantes tricolores.

Nas últimas partidas, Hulk, Cano e Kevin Serna interromperam um jejum que vinha fazendo parte do setor durante o trabalho de Luis Zubeldía. Soteldo e Riquelme também participaram com assistências. Antes considerado titular absoluto, Canobbio vem sendo bem contestado.

O uruguaio esteve em campo nas vitórias sobre Palmeiras e Remo no Campeonato Brasileiro, mas a reação da equipe no segundo tempo aconteceu sem a sua participação. Na classificação contra o Independiente Rivadavia, Canobbio acabou sendo expulso, porém, o Fluminense conseguiu reagir e avançar na Libertadores.

O jogador, de 27 anos, é considerado uma peça importante no elenco, porém, vem recebendo muitas críticas. Com Serna, Soteldo e Riquelme vivendo um momento melhor, não será surpresa o uruguaio acabar perdendo a vaga de titular com Marcão nos próximos jogos.