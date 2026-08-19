Canobbio em ação pelo FluminenseFoto: Marcelo Gonçalves / Fluminense
"Ontem (terça-feira) me tocou viver o jogo de um lugar onde ninguém quer estar. É hora de aprender e seguir em frente. Orgulhoso deste time, que nunca deixou de acreditar e lutou até o fim. Estamos nas quartas. Vamos, Flu", disse Canobbio.
O uruguaio recebeu o seu segundo cartão amarelo e foi expulso quando o jogo estava empatado sem gols, aos 12 minutos do segundo tempo. O atacante deu uma entrada dura em Matías Fernández, seu compatriota.
Apesar de ficar com um a menos, o Fluminense ainda saiu na frente com Kevin Serna, aos 30 minutos da segunda etapa. No entanto, o Rivadavia buscou o empate em pênalti polêmico nos acréscimos. Arce converteu a cobrança.
Na decisão por penalidades, o Flu levou a melhor e avançou na competição. Thiago Silva, Renê, Hércules, Martinelli e Guga marcaram. Apenas Lucho Acosta desperdiçou ao mandar para fora. O goleiro Fábio defendeu duas cobranças do time adversário.
Com a expulsão, Canobbio será desfalque no duelo de ida das quartas de final da Libertadores, que irá acontecer no Maraacanã. O Fluminense encara o vencedor do duelo entre Coquimbo Unido e Platense, que fazem o jogo de volta nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília).
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