Thiago Silva comemora vitória nos pênaltis do Fluminense sobre o Independiente Rivadavia, na ArgentinaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
“Me pega um pouco (o lado treinador). Sou fascinado por tática, essas situações de jogo. O Marcão tem dado essa abertura para que possamos ajudar. Antes da reunião principal, nos reunimos para tentar estruturar a nossa bola defensiva”, contou o jogador, na zona mista.
“Sofremos aqui no outro jogo contra eles (1 a 1, na fase de grupos). Agora, não sofremos tanto. A leitura dele também foi perfeita”, complementou.
Aos 41 anos, o defensor falou sobre o futuro da carreira: “Jogar muito mais não dá. Fisicamente, é quase impossível. Eu venho tentando performar da melhor maneira, mas conto com o auxílio dos jovens, que muitas vezes correm mais por mim. Fico agradecido”.
Agora, o Fluminense iniciará a preparação para enfrentar o Remo, no próximo sábado (22). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Tricolor soma 38 pontos e ocupa a quarta posição na tabela.
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