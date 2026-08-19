Platense superou o Coquimbo Unido na disputa de pênaltisDivulgação / Platense

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Gabriel Salotti
Rio — O adversário do Fluminense nas quartas de final da Libertadores foi definido. O Tricolor enfrentará o Platense, da Argentina, nos próximos dias 9 e 16 de setembro pela próxima fase da competição continental.

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O Platense superou o Coquimbo Unido, do Chile. Os dois jogos terminaram empatados. O placar da primeira partida foi 1 a 1, enquanto o duelo da volta, nesta quarta-feira (19), acabou em 0 a 0. Os argentinos venceram os adversários por 7 a 6 na disputa de pênaltis.

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O Fluminense, que passou do Independiente Rivadavia, também da Argentina, nas oitavas de final, abrirá os confrontos jogando em casa, no Maracanã, enquanto o segundo confronto será no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires.