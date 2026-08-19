Platense superou o Coquimbo Unido na disputa de pênaltisDivulgação / Platense
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Platense superou o Coquimbo Unido na disputa de pênaltisDivulgação / Platense
Fluminense enfrentará o Platense nas quartas da Libertadores
Adversário do Tricolor foi definido em jogo desta quarta-feira (19); primeiro jogo será no Maracanã, e o duelo decisivo, na Argentina
Fluminense renova contrato de lateral-direito considerado joia da base
Arthur Ryan afirmou que espera fazer sua estreia pelos profissionais em breve; jovem de 18 anos faz parte de geração de ouro de Xerém
Casagrande diz que Fábio foi injustiçado e devia ter ido a três Copas
Comentarista destacou atuação do goleiro tricolor na Libertadores, elogiou a segurança em campo e a capacidade dentro da área
Torcedores do Flu pedem reforços para buscar título da Libertadores
Tricolores comemoram classificação na raça, mas entendem que elenco precisa receber contratações para ter condições de buscar a taça
Canobbio pede desculpas depois de expulsão em jogo da Libertadores
Atacante uruguaio recebeu o segundo cartão amarelo no início da etapa final e ficará fora da primeira partida das quartas
Pênalti para Rivadavia faz tricolores lembrarem lance do Mundial
Fluminense obteve a classificação para as quartas de final da Libertadores, depois de superar equipe argentina e também arbitragem polêmica
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