Walter Casagrande exaltou Fábio, goleiro do Fluminense - Divulgação

Walter Casagrande exaltou Fábio, goleiro do FluminenseDivulgação

Publicado 19/08/2026 17:45





"O Fábio, na minha opinião, é um dos jogadores mais injustiçados na seleção brasileira nas últimas décadas. Não tem outro jogador que foi tão injustiçado como ele", disse.

Rio - Herói do Fluminense na classificação para a próxima fase da Libertadores , ao defender dois pênaltis, Fábio recebeu elogios de Walter Casagrande. Durante participação no programa 'News Esporte', do 'UOL', o comentarista destacou a trajetória do veterano e apontou a falta de reconhecimento nacional ao goleiro."O Fábio, na minha opinião, é um dos jogadores mais injustiçados na seleção brasileira nas últimas décadas. Não tem outro jogador que foi tão injustiçado como ele", disse.

"Ele se mantém como um grande goleiro desde o início da carreira dele. E ele foi cada vez melhorando, pegando mais experiência, saindo do gol melhor, mais seguro. Ele tem 45 anos e ele merecia ter ido para a Copa de 14 já. Na Copa de 18 o Fábio tinha que estar lá. Então, eu acho que, no mínimo, ele deveria ter ido em três Copas", completou.



A atuação diante do Independiente Rivadavia, na última terça-feira (18), reforçou a avaliação do ex-atacante. Além da disputa por pênaltis, Casagrande ressaltou a segurança demonstrada ao longo dos 90 minutos.



"O cara pegou porque ele é bom goleiro. Depois pegou o outro e o time classificou. E teve diversas bolas de cruzamento na área que ele saia lá e pegava, ele não deixava ter tumulto. O Fábio, o maior mérito que ele tem na minha visão, ele é um goleiro que não cria tumulto na área, porque ele rebate pouco", concluiu.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato