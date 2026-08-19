Galvão Bueno exaltou a classificação do Fluminense - Divulgação / SBT

Galvão Bueno exaltou a classificação do FluminenseDivulgação / SBT

Publicado 19/08/2026 13:14

Rio - A lenda do jornalismo brasileiro, Galvão Bueno, de 75 anos, exaltou a classificação do Fluminense para as quartas de final da Libertadores. O narrador destacou o espírito de luta e a emoção da vitória sobre o Independiente Rivadavia, na Argentina, por meio das cobranças de pênaltis.

"É Libertadores, amigo!! Haaaja coração!! O Fluminense, com 10 em campo, jogou com muita raça e fez 1 a 0 no Rivadavia!! Lá na Argentina!! O juÍz no limite do tempo deu um pênalti contra o Flu!! Tenho minhas dúvidas se foi pênalti!! Serna, que fez o gol do Flu, isolou a bola na cara do goleiro no último lance do jogo!! Com o empate, a decisão foi para os pênaltis!! E o gigante Fabio estava em campo!! Pegou duas cobranças!! Espetacular!! O Flu está nas quartas e mais do que nunca vivo na briga pelo bi!!", publicou Galvão em seu perfil no "X", o antigo Twitter.

Sob o comando de Marcão, o Fluminense conseguiu avançar da fase na competição, mesmo com a expulsão de Canobbio e com a penalidade marcada para o Rivadavia nos acréscimos da partida na Argentina.

Na próxima fase, o clube das Laranjeiras irá enfrentar o vencedor de Coquimbo Unido, do Chile, uma das grandes surpresas da Libertadores e o Platense, da Argentina. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1 e os chilenos decidem a classificação em casa.