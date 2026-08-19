Galvão Bueno exaltou a classificação do FluminenseDivulgação / SBT
Galvão Bueno exalta classificação do Fluminense: 'Mais vivo que nunca'
Tricolor derrotou o Independiente Rivadavia em disputa de pênaltis, depois de empate no tempo normal com expulsão e arbitragem polêmica
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