Fluminense conseguiu dramática classificação nas oitavas de final da Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense conseguiu dramática classificação nas oitavas de final da LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/08/2026 09:40 | Atualizado 19/08/2026 09:43

Coquimbo Unido x Platense. O confronto no Chile acontece nesta quarta-feira (19), às 19h.

O Fluminense está nas quartas de final da Libertadores de 2026, ao eliminar o Independiente Rivadavia nos pênaltis , e agora aguarda o vencedor de. O confronto no Chile acontece

Já em relação a um possível caminho do Fluminense até a final, no Uruguai, o Tricolor terá de esperar até a noite de quinta-feira, com a definição do último classificado.



Onde assistir a Coquimbo Unido x Platense



A partida de volta do confronto entre as equipes chilena e argentina terá transmissão exclusiva da Paramount+ (streaming).



Na ida, o Coquimbo conseguiu um importante empate fora de casa com o Platense, após marcar nos acréscimos da segunda etapa o gol do empate em 1 a 1. Quem vencer no Chile estará classificado, enquanto uma nova igualdade no placar levará a disputa para os pênaltis.

O caminho do Fluminense até a final da Libertadores



Já garantido nas quartas de final, o Tricolor é o primeiro dos quatro classificados do seu lado na chave de mata-mata. Além de Coquimbo ou Platense na próxima fase, Palmeiras, LDU, Mirassol ou Cerro Porteño pode chegar à semifinal.



Após empatar em 1 a 1 em casa, o Palmeiras vai ao Paraguai e precisa vencer o Cerro para avançar. A partida também é nesta quarta, às 19h, e passará ao vivo na Paramount+.

Mesma situação vive o Mirassol, que tem a dificuldade extra de jogar na altitude contra a LDU, após 1 a 1 em São Paulo. O duelo será na quinta, às 19h, com transmissão da ESPN e da Disney+.