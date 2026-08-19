Fluminense conseguiu dramática classificação nas oitavas de final da LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense
Veja o possível caminho do Fluminense até a final da Libertadores
Além de confronto de hoje para definir o adversário das quartas de final, torcida do Tricolor estará de olho em outros dois jogos
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O caminho do Fluminense até a final da Libertadores
Veja o possível caminho do Fluminense até a final da Libertadores
Além de confronto de hoje para definir o adversário das quartas de final, torcida do Tricolor estará de olho em outros dois jogos
Apesar do sofrimento, Fluminense consegue paz para voltar aos trilhos
Sob o comando de Marcão, Tricolor garantiu vaga nas quartas da Libertadores e encerrou o longo jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro
Marcão celebra classificação do Flu e conta que não viu último pênalti
Tricolor superou o Independiente Rivadavia por 5 a 4 na disputa por penalidades e garantiu vaga nas quartas da Libertadores
Veja quanto o Fluminense receberá por ir às quartas da Libertadores
Tricolor receberá uma quantia milionária em premiação por avançar às quartas de final da competição; Tricolor eliminou o Ind. Rivadavia
Fluminense vence Ind. Rivadavia nos pênaltis e avança na Libertadores
Com um a menos, Tricolor saiu na frente, mas levou o empate na reta final de partida; nas penalidades, Fábio defendeu duas cobranças
Zagueiro irá passar por operação, e Fluminense avalia melhor data
Jogador, de 31 anos, caiu por cima do próprio ombro em partida contra o Palmeiras, no último sábado (15), pelo Brasileirão
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