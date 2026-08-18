Fluminense usará a camisa branca na partida contra o Independiente Rivadavia (ARG)Divulgação / X @FluminenseFC
Veja a escalação do Fluminense para encarar o Independiente Rivadavia
Tricolor tem apenas duas mudanças em relação ao time que venceu o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, pelo Brasileirão, no sábado (15)
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