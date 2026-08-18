Fluminense usará a camisa branca na partida contra o Independiente Rivadavia (ARG)Divulgação / X @FluminenseFC

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João Alexandre Borges
Argentina - O Fluminense está escalado para enfrentar o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (18), a partir das 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor vai a campo com apenas duas mudanças em relação ao time que venceu o Palmeiras por 3 a 2, no sábado (15), pelo Brasileirão.
Dessa forma, o Tricolor vai a campo com: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Soteldo, Canobbio e Hulk.
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As diferenças em relação à equipe que superou o Palmeiras são as entradas de Ignácio e Thiago Silva na zaga. Jemmes fica como opção no banco. Já está entregue ao departamento médico por causa de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo.
O jogo de ida entre Fluminense e Independiente Rivadavia terminou em 0 a 0. Portanto, um novo empate força a decisão por pênaltis.