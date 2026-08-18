Fluminense usará a camisa branca na partida contra o Independiente Rivadavia (ARG) - Divulgação / X @FluminenseFC

Fluminense usará a camisa branca na partida contra o Independiente Rivadavia (ARG)Divulgação / X @FluminenseFC

Publicado 18/08/2026 18:02

Dessa forma, o Tricolor vai a campo com: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Soteldo, Canobbio e Hulk.

As diferenças em relação à equipe que superou o Palmeiras são as entradas de Ignácio e Thiago Silva na zaga. Jemmes fica como opção no banco. Já está entregue ao departamento médico por causa de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo.

O jogo de ida entre Fluminense e Independiente Rivadavia terminou em 0 a 0. Portanto, um novo empate força a decisão por pênaltis.