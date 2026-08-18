John Kennedy é o artilheiro do Fluminense na temporada - Lucas Merçon / Fluminense

John Kennedy é o artilheiro do Fluminense na temporadaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 18/08/2026 15:11

Rio - O atacante John Kennedy, de 24 anos, passou nesta terça-feira (18) por uma operação para restauração do ligamento cruzado do joelho direito. Ele se lesionou no clássico contra o Vasco no último dia 1º, mas teve que passar por uma fisioterapia pré-operatória para reduzir o inchaço na região.

O jogador foi hospitalizado em uma unidade particular da Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, e nos próximos dias deverá receber alta para continuar sua recuperação em casa.

A tendência é que John Kennedy não volte a jogar na atual temporada. O Fluminense não deu previsão, mas lesões como essas devem levar cerca de seis a oito meses de recuperação.

Revelado pela base do Fluminense, o atacante era o principal destaque do clube carioca na temporada. Ele entrou em campo em 38 jogos e anotou 15 gols, sendo o artilheiro tricolor no ano.