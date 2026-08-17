Serna em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Serna em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 17/08/2026 13:55

Kevin Serna fez sua estreia pelo Fluminense contra o Palmeiras em duelo pelo Campeonato Brasileiro de 2024. No Maracanã, o colombiano fez uma belíssima jogada e deu uma assistência para Jhon Arias marcar naquela vitória que foi importantíssima para o Tricolor na luta contra o rebaixamento.

Naquele mesmo ano, Serna voltou a ser decisivo pelo Fluminense contra o Verdão. Em São Paulo, ele fez o único gol da vitória do clube carioca contra o Palmeiras, que selou a permanência tricolor na elite do futebol brasileiro.

No último sábado (15) contra o Palmeiras, Serna anotou um dos gols da vitória do Fluminense por 3 a 2, no Maracanã. O resultado encerrou um jejum de oito jogos sem vitória por parte do clube carioca em jogos oficiais em 2026.

Em 2026, Serna começou muito bem e foi um dos artilheiros do Fluminense no Carioca. Porém, ele perdeu espaço. No total, o colombiano entrou em campo em 38 partidas, anotou sete gols e deu duas assistências.