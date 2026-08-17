Serna em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Serna tenta renascer no Flu depois de marcar contra rival especial
Atacante, de 28 anos, encerrou jejum de mais de três meses sem fazer gol; colombiano deseja recuperar espaço no elenco tricolor
Guga vê mudança de energia no Fluminense após saída de Zubeldía
Jogador destacou reação do elenco após sequência negativa e projetou confronto decisivo contra o Independiente Rivadavia
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Savarino e Riquelme não viajam com o Fluminense para a Argentina
Com desfalques, delegação do Tricolor embarcou na noite de domingo para enfrentar o Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Germán Cano quebra jejum e agradece à torcida pelo apoio
O centroavante argentino, de 38 anos, fez postagem com mensagem para os torcedores após marcar o gol da vitória contra o Palmeiras
Hulk revela pedido de desculpas a Zubeldía por demissão no Fluminense
Atacante avalia que jogadores do Tricolor tiveram culpa pela decisão da diretoria em tirar o técnico argentino do comando
Igor Rabello sofre luxação no ombro e pode passar por cirurgia
Defensor deixou o duelo contra o Palmeiras no início do segundo tempo e será avaliado pelo departamento médico neste domingo (16)
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