Germán Cano comemora o gol que garantiu a virada do Fluminense sobre o Palmeiras no Maracanã - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Germán Cano comemora o gol que garantiu a virada do Fluminense sobre o Palmeiras no MaracanãMARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Publicado 16/08/2026 15:13

Rio - O Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2 , no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão, neste último sábado (15). O centroavante tricolor, que entrou no decorrer da partida, Germán Cano marcou o gol da vitória aos 47 minutos do segundo tempo. Após a partida, agradeceu os torcedores pelo apoio por meio das redes sociais.

O argentino estava passando por uma grande "seca" de gols. Estava desde o dia 28 de setembro de 2025 sem balançar as redes pela equipe tricolor, há praticamente 11 meses.

Mensagem de agradecimento e apoio



Germán Cano, em sua postagem, agradeceu por todo o carinho e reforçou a importância que tem a energia da torcida apoiando o time. Também pediu para os torcedores que se mantenha essa união entre o campo e a torcida.

"Quero agradecer de coração à torcida por todo o carinho, respeito e apoio . Sentir essa energia vindo das arquibancadas tem um valor enorme para nós. Lembrem sempre disso. Também quero deixar meu respeito e minha confiança em cada um dos meus companheiros. Nos momentos bons celebramos juntos e, nos difíceis, é quando mais precisamos estar unidos, apoiar uns aos outros e seguir acreditando (...)" disse o atacante.





Legado pelo Fluminense

Cano é considerado como um ídolo por grande parcela da torcida do Fluminense, por conta do seu protagonismo na campanha do título da Libertadores de 2023, marcando 13 gols e dando 2 assistências em 12 jogos, além de marcar gol na final da competição.