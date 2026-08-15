Igor Rabello em ação no jogo entre Fluminense e Palmeiras - Marina Garcia / Fluminense FC

Igor Rabello em ação no jogo entre Fluminense e PalmeirasMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 15/08/2026 22:20 | Atualizado 15/08/2026 22:21

Rio - O Fluminense ganhou uma preocupação para a sequência da temporada. Isso porque Igor Rabello teve uma luxação no ombro e precisou ser substituído durante o jogo contra o Palmeiras, neste sábado (15), que terminou com vitória tricolor por 3 a 2

O lance aconteceu no início do segundo tempo, quando Sosa caiu sobre o zagueiro, que logo apontou para o ombro esquerdo e fez o gesto com a mão para pedir substituição. Ele deixou o campo aos nove minutos do segundo para a entrada de Millán.

O próximo compromisso do Tricolor é pelas oitavas de final da Libertadores. O Flu vai enfrentar o Independiente Rivadavia (ARG) na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Na ida, as equipes empataram sem gols.