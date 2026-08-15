Igor Rabello em ação no jogo entre Fluminense e PalmeirasMarina Garcia / Fluminense FC
Igor Rabello machuca o ombro e vira preocupação no Fluminense
Lance aconteceu no início do segundo tempo da partida contra o Palmeiras; ele pediu substituição e deixou o campo para a entrada de Millán
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Marcão elogia a atuação do Fluminense e explica Ganso como titular
Meio-campista foi peça importante na vitória do Tricolor sobre o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, neste sábado (15), pelo Brasileirão
Arias é chamado de Judas em reencontro com torcida do Flu no Maracanã
Colombiano também foi alvo de muitas vaias e xingamentos ao longo do jogo entre Fluminense e Palmeiras, pelo Brasileirão
Cano exalta comportamento do Fluminense: 'Um time de guerreiro'
Atacante também celebrou o primeiro gol em jogos oficiais na temporada; ele marcou nos acréscimos para garantir o 3 a 2 sobre o Palmeiras
No primeiro jogo sem Zubeldía, Fluminense vence o Palmeiras de virada
O Alviverde ficou duas vezes em vantagem no marcador, mas o Tricolor não jogou a toalha; Cano, nos acréscimos, anotou o terceiro gol do Flu
Freytes avança em recuperação para poder voltar a jogar pelo Flu
Clube confirmou que ele está com a preparação física; o zagueiro argentino faz trabalho de campo separado do grupo do Tricolor
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