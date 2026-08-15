Marcão orienta o Fluminense no jogo contra o Palmeiras - Lucas Merçon / Fluminense FC

Marcão orienta o Fluminense no jogo contra o PalmeirasLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 15/08/2026 20:49

"Hoje, realmente, eles fizeram um grande jogo. Assim que saiu o Luis (Zubeldía), nosso antigo treinador, no meio do caminho acabamos perdendo um grande amigo e uma comissão maravilhosa. Entendemos que não íamos continuar. Temos um comprometimento muito grande com a instituição e com os jogadores. Tenho certeza que ressaltamos sobre isso, no meio do caminho, a gente perdeu uma pessoa muito querida, um soldado guerreiro, e teríamos que virar essa chave".

"A gente vinha há muito tempo buscando um resultado positivo. Nós conversamos, eles conversaram entre eles que era o momento. A gente sabia realmente que era uma batalha hoje, um jogo muito difícil contra o líder do campeonato. Foi o que eles fizeram. Tudo que eles se comprometeram a fazer eles entregaram dentro de campo e conseguiram esse grande resultado".

Agora, o Tricolor vira a chave para as oitavas de final da Libertadores. O Flu vai enfrentar o Independiente Rivadavia (ARG) na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Na ida, as equipes empataram sem gols.

"Realmente era um jogo decisivo para nós aqui, até pela mudança de espírito. Acho que a energia do nosso torcedor para a gente era muito importante. O jogo de hoje estava conectado com o de terça-feira. A gente tentou trazer o que achava de melhor para esse jogo, respeitando a equipe do Palmeiras".

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Durante a resposta, Marcão também aproveitou para explicar a escolha por Paulo Henrique Ganso no time titular. O meio-campista teve uma atuação de destaque na partida deste sábado (15).

"Estávamos correndo muitos riscos nos jogos passados, estávamos dando muita transição, embora hoje tenha sido um jogo de transição. Comecei com o Paulo (Henrique Ganso) por causa disso, porque é um cara que controla o jogo, dita o ritmo. Acho que era o momento da nossa equipe fazer isso, ter um cara que controlasse o jogo, que abaixasse um pouquinho dessa adrenalina de transição de um lado para o outro. O Paulo me entrega isso".

"Foi pensando nessa partida e no que iríamos fazer, enfrentar o Palmeiras, que essa adora transição. Corremos muito risco, mas fomos premiados porque os meninos foram brilhantes e corajosos, jogaram para frente, sem medo, entenderam tudo que passamos durante esses dias. Eles foram premiados com uma bela vitória, uma bela atuação. Acho que a entrega de todos que fez realmente a diferença. Jogamos com todos, a energia ali fora, o torcedor entendeu e abraçou".