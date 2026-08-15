Momento em que Arias deixa o campo - Reprodução / Premiere

Momento em que Arias deixa o campoReprodução / Premiere

Publicado 15/08/2026 20:12 | Atualizado 15/08/2026 20:13

Rio - A vitória do Fluminense sobre o Palmeiras por 3 a 2 , neste sábado (15), marcou o reencontro de Jhon Arias com a torcida tricolor no Maracanã. Ao longo do jogo, o colombiano foi alvo de muitas vaias e xingamentos. Ele também foi chamado de 'Judas'.

Esta foi a primeira vez que o meia-atacante reencontra o Fluminense no Maracanã. O jogo do primeiro turno, que teve Jhon Arias em campo, aconteceu na Arena Barueri, no dia 25 de fevereiro.

Arias foi peça fundamental para o Fluminense nas conquistas da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024. Ele ainda esteve nos bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023.

Em 18 de julho de 2025, o clube confirmou que concluiu a venda do colombiano para o Wolverhampton, da Inglaterra. Em entrevista coletiva no dia seguinte , ele concedeu entrevista coletiva e se despediu do clube.

"Algum dia eu vou voltar com certeza. No futebol brasileiro é o clube que vou jogar e quando eu voltar ao Brasil, eu vou voltar ao Fluminense. Estou saindo com o sentimento de dever cumprido, fiz uma linda trajetória com muitos momentos de alegria e de felicidades. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar e o amor é uma delas. E aqui eu conheci o amor em um clube", afirmou, na ocasião.