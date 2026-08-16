Igor Rabello em ação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense
O lance aconteceu no início do segundo tempo, quando Sosa caiu sobre o zagueiro, que logo apontou para o ombro esquerdo e fez um gesto com a mão para pedir substituição. Ele deixou o campo aos oito minutos para a entrada de Millán. O defensor foi avaliado ainda no vestiário, e os médicos identificaram o problema no contato entre a clavícula e o acrômio, parte da escápula, nas costas.
O defensor chegou ao Tricolor em 2025 e, no momento, estava recebendo sequência na equipe. Ele fazia seu terceiro jogo como titular nos últimos cinco jogos. Ao todo, o zagueiro atuou em dez partidas pelo clube carioca.
O próximo compromisso do Tricolor é pelas oitavas de final da Libertadores. O Flu vai enfrentar o Independiente Rivadavia (ARG) na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Na ida, as equipes empataram sem gols.
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