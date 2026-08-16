Igor Rabello em ação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

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Marcus Vinicius Balbino
Igor Rabello virou preocupação no Fluminense. O zagueiro de 31 anos passará por exame de imagem neste domingo para avaliar a luxação acromioclavicular que sofreu no confronto contra o Palmeiras, neste sábado (15), que terminou com vitória tricolor por 3 a 2. Uma possível cirurgia não está descartada. A informação é do 'GE'.

O lance aconteceu no início do segundo tempo, quando Sosa caiu sobre o zagueiro, que logo apontou para o ombro esquerdo e fez um gesto com a mão para pedir substituição. Ele deixou o campo aos oito minutos para a entrada de Millán. O defensor foi avaliado ainda no vestiário, e os médicos identificaram o problema no contato entre a clavícula e o acrômio, parte da escápula, nas costas.
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O defensor chegou ao Tricolor em 2025 e, no momento, estava recebendo sequência na equipe. Ele fazia seu terceiro jogo como titular nos últimos cinco jogos. Ao todo, o zagueiro atuou em dez partidas pelo clube carioca.

O próximo compromisso do Tricolor é pelas oitavas de final da Libertadores. O Flu vai enfrentar o Independiente Rivadavia (ARG) na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Na ida, as equipes empataram sem gols.
 
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Igor Rabello em ação pelo Fluminense
Igor Rabello sofre lesão no ombro e pode ser submetido a cirurgia pelo Fluminense