Savarino e Paulo Henrique em ação no clássico entre Vasco e Fluminense, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Savarino e Paulo Henrique em ação no clássico entre Vasco e Fluminense, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 16/08/2026 18:56 | Atualizado 16/08/2026 21:18

O meia-atacante venezuelano sentiu dores na panturrilha direita durante o treino deste domingo (16). Diante do problema muscular, ele ficou no Rio e passará por um exame de imagem na segunda-feira para constatar se sofreu lesão.

Já o zagueiro sofreu luxação no ombro esquerdo e corre o risco de passar por uma cirurgia. E a jovem promessa de Xerém queixou-se de dores no púbis depois da atividade e também ficou fora da viagem à Argentina.

O Fluminense fará o último treino antes da partida decisiva pela Libertadores em Mendoza, no estádio do Godoy Cruz. E na terça (18), às 19h, enfrentará o Independiente Rivadávia, no Malvinas Argentinas.

O que o Fluminense precisa para se classificar na Libertadores

Depois do 0 a 0 no Maracanã, o Tricolor comandado pelo interino Marcão só avançará de fase na competição sul-americana se vencer a partida de volta. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a decisão vai para os pênaltis. Já se perder, estará eliminado.