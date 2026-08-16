Savarino e Paulo Henrique em ação no clássico entre Vasco e Fluminense, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC
Savarino e Riquelme não viajam com o Fluminense para a Argentina
Com desfalques, delegação do Tricolor embarcou na noite de domingo para enfrentar o Independiente Rivadavia, pela Libertadores
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Germán Cano quebra jejum e agradece à torcida pelo apoio
O centroavante argentino, de 38 anos, fez postagem com mensagem para os torcedores após marcar o gol da vitória contra o Palmeiras
Hulk revela pedido de desculpas a Zubeldía por demissão no Fluminense
Atacante avalia que jogadores do Tricolor tiveram culpa pela decisão da diretoria em tirar o técnico argentino do comando
Igor Rabello sofre luxação no ombro e pode passar por cirurgia
Defensor deixou o duelo contra o Palmeiras no início do segundo tempo e será avaliado pelo departamento médico neste domingo (16)
Igor Rabello machuca o ombro e vira preocupação no Fluminense
Lance aconteceu no início do segundo tempo da partida contra o Palmeiras; ele pediu substituição e deixou o campo para a entrada de Millán
Marcão elogia a atuação do Fluminense e explica Ganso como titular
Meio-campista foi peça importante na vitória do Tricolor sobre o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, neste sábado (15), pelo Brasileirão
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