Hulk comemora o gol marcado contra o Palmeiras, o primeiro com bola rolando pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Hulk comemora o gol marcado contra o Palmeiras, o primeiro com bola rolando pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/08/2026 15:09

mudança de postura dos jogadores e também por terem cometido menos erros.

O Fluminense voltou a ganhar após oito partidas de jejum, justamente após a saída de Luis Zubeldía. Entretanto, Hulk acredita que o principal motivo para o fim da falta de resultados positivos no 3 a 2 sobre o Palmeiras foi a

Até em função dessas questões, o atacante, que marcou o primeiro gol da partida, acredita que a demissão do técnico teve culpa do elenco.



"Eu pedi desculpa ao Zubeldía porque não ajudei como queria. Quando o treinador é desligado, a grande parcela de culpa é dos jogadores, é a gente que entra em campo. A gente tinha de ganhar hoje para estar no grupo de cima do Brasileiro. O confronto era direto e foi isso que nos motivou. Hoje tomamos as decisõe certas", avaliou o jogador em entrevista aos jornalistas no Maracanã.



"A gente sentiu a saída dele pois poderíamos ter feito um pouco mais. Tem horas que não se controla e se paga um preço grande. Zubedía pagou. A gente sabia que tinha de dar algo diferente. Então, nos motivamos mais".



A mudança do Fluminense com Marcão

A resposta rápida do elenco do Fluminense à troca de comando também deveu-se ao fato de o jogadores já conhecerem bem Marcão, auxiliar que virou interino mais uma vez. Hulk ainda apontou a importância de Marcão nessa chacoalhada no elenco tricolor.



"O que ele pediu foi que a gente disputasse. Ele elevou a confiança e mostrou que a gente era capaz. Isso foi fundamental. Quem entrou nos ajudou, nunca duvidamos que poderíamos ganhar", contou Hulk.



"É um cara que dispensa comentários. Antes de vir para cá, tinha boa relação com ele sempre que jogava contra. Era uma química que rolava. Marcão tem liderança, sabe lidar com jogador. É muito experiente. Sem falar no grande ser humano que é", elogiou.