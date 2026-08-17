Guga em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense F.C.

Guga em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense F.C.

Publicado 17/08/2026 18:24 | Atualizado 17/08/2026 18:28

A equipe não ganhava há oito jogos, e a vitória sobre o Palmeiras serviu para recuperar a confiança em um momento importante na temporada, dias antes do jogo da volta contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas da Libertadores. A partida acontecerá na terça-feira (18), às 19h(horário de Brasília), na Argentina. Na ida, os times empataram em 0 a 0."A gente tem total condição de impor nosso ritmo. Pela nossa grandeza, pelos jogadores e características que temos. Viemos com o pensamento de ter o controle do jogo. Sabemos que é um time difícil. Tem contra-ataque, bola parada. É semelhante ao que a gente enfrentou no sábado contra o Palmeiras. Vamos ter a iniciativa e buscar a classificação dentro dos 90 minutos, com muito respeito e atenção", concluiu.