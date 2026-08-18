Fluminense emprestou Lima ao América do MéxicoDivulgação / América do México
Fluminense recebe consulta por Santos por meia
Jogador, de 30 anos, chegou ao clube em 2023, foi peça importante na Libertadores, mas perdeu espaço e foi emprestado ao América do México
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Marcão analisa ‘decisão’ do Fluminense na Libertadores
Técnico interino comentou a preparação tricolor para encarar o Independiente Rivadavia, na Argentina, nas oitavas do torneio continental
Ind. Rivadavia x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
Embalado pela vitória contra o líder do Brasileirão e sob o comando do interino Marcão, Tricolor busca avançar às quartas da Libertadores
Guga vê mudança de energia no Fluminense após saída de Zubeldía
Jogador destacou reação do elenco após sequência negativa e projetou confronto decisivo contra o Independiente Rivadavia
Serna tenta renascer no Flu depois de marcar contra rival especial
Atacante, de 28 anos, encerrou jejum de mais de três meses sem fazer gol; colombiano deseja recuperar espaço no elenco tricolor
Savarino e Riquelme não viajam com o Fluminense para a Argentina
Com desfalques, delegação do Tricolor embarcou na noite de domingo para enfrentar o Independiente Rivadavia, pela Libertadores
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