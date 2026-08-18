Fluminense emprestou Lima ao América do México - Divulgação / América do México

Fluminense emprestou Lima ao América do MéxicoDivulgação / América do México

Publicado 18/08/2026 12:40 | Atualizado 18/08/2026 12:52

Rio - O meia Lima, de 30 anos, que pertence ao Fluminense está negociando com o Santos. De acordo com informações do portal "GE", o clube paulista tem interesse na contratação do atleta, mas precisa resolver alguns situações financeiras para efetuar a contratação.

Lima foi emprestado pelo Tricolor ao América do México no começo do ano, mas está fora dos planos do clube da América do Norte. Ele entrou em campo em 16 jogos, anotou um gol e deu uma assistência.

Além do Peixe, outros clubes do Brasil e da Rússia tem interesse no meia. Lima tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem e não deverá voltar ao clube na atual temporada.

Revelado pelo Grêmio e com passagem pelo Ceará, Lima chegou ao Fluminense em 2023. Ele se tornou peça importante nas temporadas de 2023 e 2024, sendo uma espécie de 12º jogador nos títulos do Carioca, Libertadores e Recopa. No ano passado, o meia teve uma temporada irregular e acabou negociado no começo de 2026.