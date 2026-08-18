Marcão em ação durante treino do Fluminense, na Argentina - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Marcão em ação durante treino do Fluminense, na ArgentinaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/08/2026 10:48 | Atualizado 18/08/2026 10:48

“Acredito que não mudem muito as suas características. Da outra vez em que jogamos aqui (na fase de grupos), tivemos o controle, mas são muito fortes na transição. Trabalhamos para que possamos ter a posse, mas também para que cuidemos disso”, contou o comandante, ao canal oficial do clube.“Vamos estar preparados e daremos o nosso melhor para eliminar esse ponto forte. Queremos fazer o nosso jogo de posse, criação, alegria, responsabilidade, para atacar os pontos fracos deles”, disse.Ele também comentou a ansiedade para o confronto: “Aquele friozinho na medida certa, mas com total consciência de que fizemos todo o melhor para essa batalha, esse desafio. Nossos jogadores vão muito fortes e com muita esperança de fazer um grande jogo”.