Marcão em ação durante treino do Fluminense, na ArgentinaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Theo Faria
Técnico interino do Fluminense, Marcão detalhou a preparação do elenco e revelou o que espera do Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta terça-feira (18). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, no duelo de volta das oitavas de final da Libertadores.
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“Acredito que não mudem muito as suas características. Da outra vez em que jogamos aqui (na fase de grupos), tivemos o controle, mas são muito fortes na transição. Trabalhamos para que possamos ter a posse, mas também para que cuidemos disso”, contou o comandante, ao canal oficial do clube.

“Vamos estar preparados e daremos o nosso melhor para eliminar esse ponto forte. Queremos fazer o nosso jogo de posse, criação, alegria, responsabilidade, para atacar os pontos fracos deles”, disse.

Ele também comentou a ansiedade para o confronto: “Aquele friozinho na medida certa, mas com total consciência de que fizemos todo o melhor para essa batalha, esse desafio. Nossos jogadores vão muito fortes e com muita esperança de fazer um grande jogo”.
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A partida de ida terminou empatada por 0 a 0, no Maracanã. Agora, o Fluminense busca a vitória para avançar. Em caso de nova igualdade, a definição da vaga será nos pênaltis.