Marcão durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

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Gabriel Salotti
Rio — O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (18) para a disputa do jogo mais importante da temporada até agora. Embalado pela vitória contra o líder do Brasileirão, Palmeiras, no último fim de semana, o Tricolor encara o Independiente Rivadavia às 19h no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela volta das oitavas de final da Libertadores, após empate em 0 a 0 no primeiro jogo.

Onde assistir

O jogo será transmitido na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Tricolor

A confiança da equipe foi renovada sob o comando de Marcão, que deve manter a mesma base do time que venceu o Palmeiras no último sábado (15). A expectativa, no entanto, é pelo retorno da dupla de zaga formada por Thiago Silva e Ignácio. O interino não terá Savarino, Riquelme e Igor Rabello à disposição, devido a problemas físicos.

Portanto, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Lucho Acosta e Soteldo; Hulk.

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Provável escalação do Independiente Rivadavia

O clube argentino perdeu para o Belgrano por 2 a 0 no sábado pelo Campeonato Argentino, mas poupou titulares. A equipe comandada por Alfredo Berti deve ser escalada para o duelo decisivo com uma estratégia mais ofensiva, em relação ao primeiro jogo contra o Tricolor.

Sendo assim, a provável escalação do clube é: Bolcato, Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Bottari, Ríos, Fernández e Floretín; Salas e Arce.

Arbitragem

Árbitro: Andres Rojas (COL)
Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)
VAR: Leonard Mosquera (COL)