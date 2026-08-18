O jogo será transmitido na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Tricolor
A confiança da equipe foi renovada sob o comando de Marcão, que deve manter a mesma base do time que venceu o Palmeiras no último sábado (15). A expectativa, no entanto, é pelo retorno da dupla de zaga formada por Thiago Silva e Ignácio. O interino não terá Savarino, Riquelme e Igor Rabello à disposição, devido a problemas físicos.
Portanto, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Lucho Acosta e Soteldo; Hulk.
O clube argentino perdeu para o Belgrano por 2 a 0 no sábado pelo Campeonato Argentino, mas poupou titulares. A equipe comandada por Alfredo Berti deve ser escalada para o duelo decisivo com uma estratégia mais ofensiva, em relação ao primeiro jogo contra o Tricolor.
Sendo assim, a provável escalação do clube é: Bolcato, Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Bottari, Ríos, Fernández e Floretín; Salas e Arce.
Arbitragem
Árbitro: Andres Rojas (COL) Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL) VAR: Leonard Mosquera (COL)
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