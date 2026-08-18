Comemoração de Kevin Serna em jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Comemoração de Kevin Serna em jogo do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/08/2026 21:20

Argentina - De forma heroica, o Fluminense garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores de 2026. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, nesta terça-feira (18), o Time de Guerreiros venceu o Independiente Rivadavia por 5 a 4 nos pênaltis. O goleiro Fábio brilhou ao defender duas cobranças.

O Tricolor viu Canobbio ser expulso no segundo tempo, mas saiu na frente com o gol de Kevin Serna. Já na reta final, o árbitro marcou um pênalti para o Independiente Rivadavia com auxílio do VAR. Alex Arce foi para a cobrança e deixou tudo igual nos acréscimos.

O jogo de ida das oitavas de final entre Fluminense e Independiente Rivadavia, que aconteceu na terça-feira (11), terminou empatado em 0 a 0.

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O adversário Flu nas quartas de final virá do confronto entre Coquimbo Unido (CHI) e Platense (ARG). Os dois times se enfrentam na quarta-feira (19), a partir das 19h (de Brasília). O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.

Agora, o Fluminense vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai enfrentar o Remo no próximo sábado (22), a partir das 16h, no Maracanã.

O jogo

O primeiro tempo foi de pouca emoção no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. O Fluminense teve bem mais posse de bola na etapa inicial, mas criou pouco para abrir o placar.

Ainda assim, teve a melhor chance do primeiro tempo, aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio de Hulk, Thiago Silva finalizou, a bola bateu em Canobbio e saiu pela linha de fundo. Antes do desvio no uruguaio, ela já parecia não ter a direção da meta defendida por Bolcato.

Já o Independiente Rivadavia até teve mais finalizações durante o primeiro e conseguiu pressionar na reta final. No entanto, não obrigou o goleiro Fábio a fazer nenhuma defesa sequer.

No segundo tempo, o Fluminense ficou com um homem a menos pouco depois dos dez minutos. Isso porque Canobbio recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.



Porém, mesmo com um jogador a mais, o Independiente Rivadavia parecia nervoso e não se encontrava em campo.

Bom para o Fluminense, que abriu o placar aos 30 minutos. Hércules descolou ótimo passe para Kevin Serna, que entrou em campo na etapa completar. O atacante avançou, invadiu a área e finalizou para colocar o Tricolor em vantagem.

O Tricolor resistia bem em campo, mas o Independiente Rivadavia foi buscar o empate na reta final. A bola bateu no braço de Ignácio dentro da área após um chute do jogador time argentino. Inicialmente, o árbitro não apontou a infração, mas foi chamado ao monitor do VAR e deu o pênalti, apesar do protesto tricolor. Alex Arce foi para a cobrança e marcou nos acréscimos.

O Flu ainda teve a chance de retomar a vantagem no fim. Hércules chutou para a defesa de Bolcato. Logo depois, Serna desarmou o adversário e mandou a bola por cima do gol.

O empate forçou a decisão por pênaltis. Aqui, o Tricolor levou a melhor e avançou na competição. Thiago Silva, Renê, Hércules, Martinelli e Guga marcaram. Apenas Lucho Acosta desperdiçou ao mandar para fora. O goleiro Fábio defendeu duas cobranças do time adversário.