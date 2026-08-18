Marcão durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Na lista, há retornos importantes de Guilherme Arana, que havia ficado de fora contra o Palmeiras, devido ao protocolo de concussão da CBF, após a pancada sofrida no jogo de ida. O Tricolor também conta com a volta dos zagueiros Freytes, que estava se recuperando de um edema ósseo no tornozelo direito, e Ignácio, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro após receber o terceiro cartão amarelo.
Por outro lado, o clube carioca também terá desfalques. O meio-campista Savarino está fora do duelo decisivo após sentir dores na panturrilha direita durante o treino e ficou no Rio de Janeiro para realizar exames médicos. O defensor Igor Rabello também não viajou após sofrer uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo.
O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0, no Maracanã. Em caso de novo empate no placar agregado, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.
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