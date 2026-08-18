Igor Rabello terá que passar por operaçãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Zagueiro irá passar por operação, e Fluminense avalia melhor data
Jogador, de 31 anos, caiu por cima do próprio ombro em partida contra o Palmeiras, no último sábado (15), pelo Brasileirão
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Veja a escalação do Fluminense para encarar o Independiente Rivadavia
Tricolor tem apenas duas mudanças em relação ao time que venceu o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, pelo Brasileirão, no sábado (15)
John Kennedy passa por operação no joelho direito
Atacante, de 24 anos, é o artilheiro do Fluminense na temporada; jogador só deverá ter condições de voltar a atuar na próxima temporada
Fluminense divulga relacionados para duelo das oitavas da Libertadores
Sob o comando de Marcão, o Tricolor precisa obter uma vitória na Argentina para avançar de fase na competição internacional
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Jogador, de 30 anos, chegou ao clube em 2023, foi peça importante na Libertadores, mas perdeu espaço e foi emprestado ao América do México
Marcão analisa ‘decisão’ do Fluminense na Libertadores
Técnico interino comentou a preparação tricolor para encarar o Independiente Rivadavia, na Argentina, nas oitavas do torneio continental
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