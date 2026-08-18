Igor Rabello terá que passar por operação - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Igor Rabello terá que passar por operaçãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/08/2026 19:20

Rio - O zagueiro Igor Rabello, de 31 anos, terá que passar por uma operação no ombro esquerda. Porém, o clube carioca ainda avalia o melhor momento para o procedimento. O defensor tem condições de atuar, mesmo com a lesão no local e por conta disso a data tem sido debatida. As informações são do "LANCE".

Igor Rabello caiu em cima do próprio ombro esquerdo aos sete minutos do segundo tempo na partida contra o Palmeiras, no Maracanã, no último sábado (15). O defensor sofreu uma luxação acromioclavicular. A avaliação do Fluminense é se vale a pena realizar a operação e perder Igor Rabello por um tempo neste momento, ou, deixar para que a cirurgia seja feita somente no fim da temporada.

Contratado pelo clube carioca em agosto do ano passado, Igor Rabello entrou em campo pelo Fluminense em apenas dez oportunidades. Porém, nas últimas semanas com as lesões de Millán, Jemmes, Thiago Silva e Freytes, o defensor acabou participando de quatro partidas.

Os companheiros de setor de Igor Rabello acabaram se recuperando das suas lesões e estão à disposição de Marcão neste momento. Justamente neste momento, o zagueiro, de 31 anos, acabou se lesionando.