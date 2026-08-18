Marcão comanda o time do Fluminense interinamente - Andres Larrovere / AFP

Marcão comanda o time do Fluminense interinamenteAndres Larrovere / AFP

Publicado 18/08/2026 22:58

"Realmente estou muito feliz. Vou ser sincero, no último pênalti, eu nem vi. Só pedi ajuda ao Papai (olha para o alto) lá, né? E o 'São Fábio' para nos ajudar. Estou muito tranquilo. Sou um funcionário do clube. Foi um desafio. Pessoalmente, estou muito feliz de ter contribuído da forma que a gente poderia".

"Mas é o que eu sempre falo: não é quem está sentado aqui, pode ser o Marcão, o Guardiola... É o que eles responderam lá dentro. Quando eles estão assim, a gente vê no fim do jogo todo mundo em pé, todo mundo vivendo isso. Nosso torcedor... Tenho que agradecer. Quando existe essa conexão, essa sinergia entre torcedor e jogador, dificilmente a gente perde. A gente só dá o caminho. Lógico que tem a nossa parcela, mas 90% é deles".

Este foi o segundo jogo de Marcão à frente do time desde a demissão de Luis Zubeldía. No sábado (15), o Tricolor venceu o Palmeiras no Maracanã por 3 a 2, com gol de Germán Cano nos acréscimos da etapa complementar.

"Até quando? A gente vai ficando. Se o clube precisar por mais um jogo por mais um jogo fica. Se precisar por mais dois jogos, a gente fica. Deixa Papai do Céu nos guiar".