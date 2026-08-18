Marcão comanda o time do Fluminense interinamenteAndres Larrovere / AFP
Marcão celebra classificação do Flu e conta que não viu último pênalti
Tricolor superou o Independiente Rivadavia por 5 a 4 na disputa por penalidades e garantiu vaga nas quartas da Libertadores
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Veja quanto o Fluminense receberá por ir às quartas da Libertadores
Tricolor receberá uma quantia milionária em premiação por avançar às quartas de final da competição; Tricolor eliminou o Ind. Rivadavia
Fluminense vence Ind. Rivadavia nos pênaltis e avança na Libertadores
Com um a menos, Tricolor saiu na frente, mas levou o empate na reta final de partida; nas penalidades, Fábio defendeu duas cobranças
Zagueiro irá passar por operação, e Fluminense avalia melhor data
Jogador, de 31 anos, caiu por cima do próprio ombro em partida contra o Palmeiras, no último sábado (15), pelo Brasileirão
Veja a escalação do Fluminense para encarar o Independiente Rivadavia
Tricolor tem apenas duas mudanças em relação ao time que venceu o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, pelo Brasileirão, no sábado (15)
John Kennedy passa por operação no joelho direito
Atacante, de 24 anos, é o artilheiro do Fluminense na temporada; jogador só deverá ter condições de voltar a atuar na próxima temporada
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