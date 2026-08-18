Argentina - A vitória sobre o Independiente Rivadavia por 5 a 4 nos pênaltis garantiu o Fluminense nas quartas de final da Libertadores e ainda foi bom para os cofres do clube. Afinal, o Tricolor receberá 1,7 milhão de dólares (R$ 8,8 milhões na cotação atual).
Este é o valor da premiação que os times receberão por avançarem às quartas da competição continental. Por ir às oitavas, o Flu já havia garantido 1,25 milhão de dólares. A participação na fase de grupos rendeu 1 milhão de dólares.
Além disso, a Conmebol havia definido a premiação de 340 mil dólares por vitória na fase de grupos. Como o Tricolor teve dois triunfos, faturou 680 mil dólares.
Portanto, no total, o Flu já garantiu 4,630 milhões de dólares (na cotação atual este valor representa quase R$ 24,1 milhões) em premiações na Libertadores.
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