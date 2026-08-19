Jogadores do Fluminense comemoram classificação às quartas de final da LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Theo Faria
A sensação de Marcão no Fluminense é de missão cumprida. O auxiliar permanente, que assumiu o comando do elenco como técnico interino após a demissão de Luis Zubeldía, conseguiu trazer a paz de volta. Isso porque o Tricolor, que já havia encerrado o longo jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro, avançou às quartas de final da Libertadores, na terça-feira (18).
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A classificação sobre o Independiente Rivadavia foi sofrida, com direito até a expulsão de Canobbio no segundo tempo, na Argentina. Mesmo depois de ficar em desvantagem numérica, Kevin Serna abriu o placar. Nos acréscimos, porém, Alex Arce deixou tudo igual, de pênalti. Como a ida havia sido 0 a 0, a definição foi para as penalidades. Então, Fábio decidiu: pegou duas cobranças e garantiu a vaga para o time carioca.

Antes, no sábado (15), o Fluminense superou o Palmeiras por 3 a 2, de virada, no Maracanã, pela 23ª rodada da competição nacional. O triunfo deu fim à sequência de oito jogos sem ganhar - sete empates e uma derrota. O gol do alívio saiu nos últimos minutos, em cabeçada de Cano.
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Os resultados dão ao Tricolor maior tranquilidade na busca por um novo técnico. Até lá, Marcão parece ter encontrado o caminho para fazer a equipe retornar aos trilhos. O próximo compromisso será contra o Remo, sábado (22), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Jogadores do Fluminense comemoram classificação às quartas de final da Libertadores
Marcão foi jogador do Tricolor entre 1999 e 2005 e se tornou auxiliar técnico permanente do clube
Marcão chegou como jogador em 1999 e saiu em 2005, mas voltou em 2011 para a comissão técnica