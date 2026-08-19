Ex-Fluminense, Felipe Melo é comentarista - Reprodução / Instagram @felipemelo

Ex-Fluminense, Felipe Melo é comentaristaReprodução / Instagram @felipemelo

Publicado 19/08/2026 15:31

Rio - O triunfo do Fluminense sobre o Independiente Rivadavia , nos pênaltis, foi digno do apelido "Time de Guerreiros", de acordo com Felipe Melo. Hoje comentarista, o ex-volante também criticou o pênalti "inexistente" para o time argentino e apostou em nova classificação tricolor nas quartas da Libertadores.

"Apesar de o árbitro dar um pênalti totalmente inexistente, Fluminense classificado. Com menos um em campo, Time de Guerreiros classificado. E digo mais, tá? Com todo respeito a quem vai vir, não sei se vai ser o Coquimbo (Unido) ou se vai ser o Platense, mas o Fluminense tem totais condições de bater numa semifinal", disse o ex-atleta do Tricolor, em seu perfil "Felipe Melo TV".



Em seguida, o comentarista projetou uma semifinal brasileira no torneio. Ele acredita que, assim como o Fluminense, o Palmeiras também conseguirá superar seu adversário nas oitavas de final e, mais tarde, decidirá contra o time carioca uma vaga na decisão.

"E na semifinal, não sabemos quem vai classificar, se é Palmeiras ou se é Cerro Porteño. Acredito, pelo time que tem, acho que vai classificar o Palmeiras. Ou seja, teremos do lado de cá uma semifinal brasileira. É o que eu penso. Tem totais condições pra isso acontecer."

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato