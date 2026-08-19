John Kennedy postou mensagem de agradecimento aos torcedores do Fluminense antes de deixar o hospital - Reprodução de Instagram

John Kennedy postou mensagem de agradecimento aos torcedores do Fluminense antes de deixar o hospitalReprodução de Instagram

Publicado 19/08/2026 12:19

O processo de recuperação vai começar nos próximos dias, com fisioterapia já no CT Carlos Castilho. Diante do longo período de trabalho até poder voltar a atuar, o herói da Libertadores de 2023 só joga em 2027, mais provavelmente a partir de fevereiro.



ficou em observação por cerca de 24h e, por isso, acompanhou a

A cirurgia no joelho de John Kennedy transcorreu sem intercorrências, em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Mesmo assim, elee, por isso, acompanhou a classificação do Fluminense às quartas de final da Libertadores do quarto onde estava internado.

"Quero agradecer pelas mensagens de carinho e apoio. Agora é cabeça erguida e focar na recuperação que já já a gente está de volta. Tamo junto e obrigado pelas mensagens", disse o atacante em postagem no Instagram.