John Kennedy postou mensagem de agradecimento aos torcedores do Fluminense antes de deixar o hospitalReprodução de Instagram

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Hugo Perruso
John Kennedy recebeu alta do hospital na manhã desta quarta-feira (19), um dia depois de passar por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Fora de combate por até oito meses, o atacante sofreu a grave lesão em 1º de agosto, na derrota por 3 a 1 para o Vasco, pela Copa do Brasil.
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O processo de recuperação vai começar nos próximos dias, com fisioterapia já no CT Carlos Castilho. Diante do longo período de trabalho até poder voltar a atuar, o herói da Libertadores de 2023 só joga em 2027, mais provavelmente a partir de fevereiro.
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A cirurgia no joelho de John Kennedy transcorreu sem intercorrências, em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Mesmo assim, ele ficou em observação por cerca de 24h e, por isso, acompanhou a classificação do Fluminense às quartas de final da Libertadores do quarto onde estava internado.
"Quero agradecer pelas mensagens de carinho e apoio. Agora é cabeça erguida e focar na recuperação que já já a gente está de volta. Tamo junto e obrigado pelas mensagens", disse o atacante em postagem no Instagram.