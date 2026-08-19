Arthur Ryan chegou ao Fluminense quando tinha 9 anosDivulgação / Fluminense
"Agora é seguir evoluindo a cada dia, porque, futuramente, espero fazer minha estreia como profissional. Trabalho o tempo todo para que meu sonho se realize da melhor maneira possível", disse o jogador de 18 anos.
Natural de Arapiraca, Alagoas, ele é um dos expoentes da geração de Moleques de Xerém de 2023, ano em que a equipe bateu recordes de títulos das divisões de base do clube, e 2024, quando compôs o elenco campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17.
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