Arthur Ryan chegou ao Fluminense quando tinha 9 anosDivulgação / Fluminense

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Gabriel Salotti
Rio — O Fluminense acertou a renovação do lateral-direito Arthur Ryan, considerado uma das joias de Xerém e destaque da equipe sub-20. O contrato do atleta foi aumentado até o fim de 2029, conforme comunicado divulgado pelo clube nesta quarta-feira (19).

"Agora é seguir evoluindo a cada dia, porque, futuramente, espero fazer minha estreia como profissional. Trabalho o tempo todo para que meu sonho se realize da melhor maneira possível", disse o jogador de 18 anos.
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Arthur Ryan está no clube desde os 9 anos, quando chegou a integrar o futsal do Tricolor, e foi titular na Copa do Mundo Sub-17 2025 pela seleção brasileira.

Natural de Arapiraca, Alagoas, ele é um dos expoentes da geração de Moleques de Xerém de 2023, ano em que a equipe bateu recordes de títulos das divisões de base do clube, e 2024, quando compôs o elenco campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17.