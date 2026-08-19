Mendoza, Argentina, 18/08/2026 - Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, esta noite, no Estádio Malvinas Argentinas, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores 2026. - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Mendoza, Argentina, 18/08/2026 - Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, esta noite, no Estádio Malvinas Argentinas, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores 2026.Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 19/08/2026 17:19

Rio - Após a classificação do Fluminense para as quartas de final da Copa Libertadores, diante do Independiente Rivadavia, com empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e vitória tricolor por 5 a 4 nos pênaltis , os torcedores agora projetam a continuidade do clube na competição. No entendimento da maioria deles, o Tricolor precisa de reforços para ter condições de disputar o título.

A janela de transferência do futebol brasileiro abriu no dia 20 de julho e se encerra em 11 de setembro. Até o momento, o Fluminense contratou apenas dois jogadores: Hulk e Thiago Silva.

"Diretoria do Fluminense precisa dar o famoso all win nessa Libertadores. (...) Reforcem esse time, o caminho até a final é MUITO acessível", comentou o usuário do "X", o antigo Twitter, por conta do chaveamento em que o clube está.

Em concordância, outro torcedor elencou as posições que considera mais frágeis na equipe: "Fluminense precisa urgente contratar mais um volante polivalente, um ponta com força e velocidade e principalmente um centroavante de VERDADE".

Já classificado para às quartas de finais, o Tricolor vai enfrentar quem passar no confronto entre Coquimbo Unido e Platense. O classificado será definido, nesta quarta-feira (19), no Chile, às 19h (de Brasília). O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1.

Enquanto em uma possível semifinal, pode jogar contra Palmeiras, Cerro Portenõ, LDU e Mirassol. Em todos os casos o Fluminense decide fora de casa.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato