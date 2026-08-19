Mendoza, Argentina, 18/08/2026 - Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, esta noite, no Estádio Malvinas Argentinas, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores 2026.Marcelo Gonçalves/Fluminense
Torcedores do Flu pedem reforços para buscar título da Libertadores
Tricolores comemoram classificação na raça, mas entendem que elenco precisa receber contratações para ter condições de buscar a taça
Torcedores do Flu pedem reforços para buscar título da Libertadores
Tricolores comemoram classificação na raça, mas entendem que elenco precisa receber contratações para ter condições de buscar a taça
Canobbio pede desculpas depois de expulsão em jogo da Libertadores
Atacante uruguaio recebeu o segundo cartão amarelo no início da etapa final e ficará fora da primeira partida das quartas
Pênalti para Rivadavia faz tricolores lembrarem lance do Mundial
Fluminense obteve a classificação para as quartas de final da Libertadores, depois de superar equipe argentina e também arbitragem polêmica
Felipe Melo celebra classificação do Fluminense: 'Time de Guerreiros'
Ex-volante do Tricolor reprovou pênalti marcado para o Rivadavia e mostrou confiança em nova vitória nas quartas da Libertadores
Fluminense faz mais um argentino de vítima na Libertadores
Com Independiente Rivadávia, Tricolor elimina pela quarta vez uma equipe do país vizinho no mata-mata da competição sul-americana
Galvão Bueno exalta classificação do Fluminense: 'Mais vivo que nunca'
Tricolor derrotou o Independiente Rivadavia em disputa de pênaltis, depois de empate no tempo normal com expulsão e arbitragem polêmica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.