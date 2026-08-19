Lance polêmico na partida entre Chelsea e Fluminense, no Mundial de Clubes em 2025 - Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Lance polêmico na partida entre Chelsea e Fluminense, no Mundial de Clubes em 2025Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Publicado 19/08/2026 16:20 | Atualizado 19/08/2026 16:52

Rio - Em duelo válido pelas oitavas de finais da Copa Libertadores, Fluminense empatou com o Independente Rivadavia em 1 a 1, e se classificou nos pênaltis por 5 a 4 . A vitória tricolor não aconteceu no tempo normal por conta de uma penalidade marcada depois que o VAR recomendou um toque no braço do zagueiro Ignácio. Nas redes sociais, os tricolores compararam o lance com uma penalidade anulada em favor do clube carioca no Mundial de Clubes contra o Chelsea.





No jogo Fluminense x Rivadavia, houve marcação de pênalti por toque de mão do defensor do Fluminense. Já no Mundial de… Na ocasião, o VAR recomendou que árbitro analisasse o lance e a penalidade não foi marcada. O apresentador do SporTV, André Rizek, foi um dos que relembrou o ocorrido e considerou os lances praticamente idênticos.No jogo Fluminense x Rivadavia, houve marcação de pênalti por toque de mão do defensor do Fluminense. Já no Mundial de… pic.twitter.com/7cDuYlcucb

— Regis Rugolo SEP1914 (@RegisRugol8154) August 19, 2026 "O que mais me incomodou foi o VAR, ficou claro que o juiz viu o lance perfeitamente ao vivo e não ia dar pênalti pela interpretação dele. Mas o VAR insistiu na revisão e mostrou o lance pra ele com a imagem praticamente congelada, o que distorceu o lance completamente", comentou um usuário da rede social "X", o antigo Twitter. "O que mais me incomodou foi o VAR, ficou claro que o juiz viu o lance perfeitamente ao vivo e não ia dar pênalti pela interpretação dele. Mas o VAR insistiu na revisão e mostrou o lance pra ele com a imagem praticamente congelada, o que distorceu o lance completamente", comentou um usuário da rede social "X", o antigo Twitter.

O lance repercutiu também entre jornalistas e especialistas de arbitragem, que em sua grande maioria se opuseram a decisão que o juiz colombiano, Andrés Rojas assinalou. O lance repercutiu também entre jornalistas e especialistas de arbitragem, que em sua grande maioria se opuseram a decisão que o juiz colombiano, Andrés Rojas assinalou.

"O jogador está recolhendo o braço, ele está em um movimento natural para aquela ação no momento. Eu não vejo penalidade pela imagem que nós temos. Ele está recolhendo o braço, não dá para mostrar só a imagem parada, na imagem geral ele está recolhendo o braço em uma distância curta, eu não marcaria essa penalidade (...)" disse Renata Ruel, ex-árbitra e comentarista da ESPN.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato