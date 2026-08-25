O lendário tenista sérvio Novak Djokovic e a número 1 do ranking da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, foram derrotados nesta terça-feira (25) na primeira rodada do torneio de duplas mistas do US Open, em Nova York.
Djokovic e Sabalenka caíram diante da tcheca Katerina Siniakova e o britânico Henry Patten, com parciais de 1-4, 4-2 e 10-2 no super tie-break.
Siniakova e Patten jogarão as quartas de final contra o francês Gaël Monfils e a ucraniana Elina Svitolina, que são casados.
Monfils e Svitolina derrotaram a dupla formada pela filipina Alexandra Eala e o canadense Felix Auger-Aliassime com um duplo 4-1.
Pelo segundo ano consecutivo, e para dar maior visibilidade ao torneio de duplas mistas, os organizadores do US Open convidaram mais estrelas do quadro individual do que especialistas na modalidade, e inovaram propondo sets de quatro games ao invés de seis, com um super tie-break de dez pontos em caso de empate em 1 set a 1.
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