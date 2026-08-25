Novak Djokovic e Aryna Sabalenka em ação pelo US Open - Timothy A. Clary / AFP

Novak Djokovic e Aryna Sabalenka em ação pelo US OpenTimothy A. Clary / AFP

Publicado 25/08/2026 15:34





Djokovic e Sabalenka caíram diante da tcheca Katerina Siniakova e o britânico Henry Patten, com parciais de 1-4, 4-2 e 10-2 no super tie-break.

O lendário tenista sérvio Novak Djokovic e a número 1 do ranking da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, foram derrotados nesta terça-feira (25) na primeira rodada do torneio de duplas mistas do US Open , em Nova York.Djokovic e Sabalenka caíram diante da tcheca Katerina Siniakova e o britânico Henry Patten, com parciais de 1-4, 4-2 e 10-2 no super tie-break.

Siniakova e Patten jogarão as quartas de final contra o francês Gaël Monfils e a ucraniana Elina Svitolina, que são casados.



Monfils e Svitolina derrotaram a dupla formada pela filipina Alexandra Eala e o canadense Felix Auger-Aliassime com um duplo 4-1.



Pelo segundo ano consecutivo, e para dar maior visibilidade ao torneio de duplas mistas, os organizadores do US Open convidaram mais estrelas do quadro individual do que especialistas na modalidade, e inovaram propondo sets de quatro games ao invés de seis, com um super tie-break de dez pontos em caso de empate em 1 set a 1.

Amigos fora das quadras, Djokovic e Sabalenka jogaram de forma relaxada e venceram a primeira parcial, mas Siniakova e Patten, ambos número 1 do mundo em duplas, conseguiram a virada.



Os torneios de simples e duplas masculinas e femininas do US Open, o último Grand Slam do ano, começam no próximo domingo.