Momento em que torcedor do Santos (o mais baixo com a camisa azul) cospe em ReinaldoReprodução de TV
Santos é denunciado pelo STJD por cusparada de torcedor em Reinaldo
Episódio aconteceu no empate por 1 a 1 com o Mirassol, no último domingo (23), na Vila Belmiro; Peixe pode perder mandos de campo
Santos é denunciado pelo STJD por cusparada de torcedor em Reinaldo
Episódio aconteceu no empate por 1 a 1 com o Mirassol, no último domingo (23), na Vila Belmiro; Peixe pode perder mandos de campo
Quadra principal do Rio Open terá quase 10 mil lugares em 2027
Organização do torneio anunciou aumento na capacidade das quadras em mais de 50%; área deverá ser três vezes maor que a atual
Após criticar Ferrari, Hamilton admite erro: 'Serei melhor'
Britânico pediu desculpas pelo tom das declarações e assumiu a responsabilidade após reclamar da estratégia durante a prova
Fluminense deve ter retornos de atletas para jogo contra Athletico-PR
Técnico Marcão poderá contar com zagueiro Freytes, fora de combate há quase um mês, além de Lucho Acosta e Guga, que estavam suspensos
Clube russo abre negociações por Gonzalo Plata, do Flamengo
Dínamo de Moscou é mais um europeu a demonstrar interesse pelo atacante equatoriano na janela; clubes ainda negociam os valores
Apresentado, Xavi celebra oportunidade na Holanda: ‘Super pronto’
Técnico espanhol mostrou estar empolgado para iniciar os trabalhos à frente da seleção, de olho na Copa do Mundo de 2030
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.