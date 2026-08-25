Momento em que torcedor do Santos (o mais baixo com a camisa azul) cospe em Reinaldo - Reprodução de TV

Momento em que torcedor do Santos (o mais baixo com a camisa azul) cospe em ReinaldoReprodução de TV

Publicado 25/08/2026 15:12

A cusparada de um torcedor em Reinaldo, do Mirassol , durante uma cobrança de lateral na Vila Belmiro, no domingo (23), pode custar uma pesada multa e suspensão de até 10 jogos ao Santos. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) fez a denúncia nesta terça-feira (25) e o clube vai ao banco dos réus na quinta-feira (27).

O edital do STJD desta terça-feira definiu que o Santos e também o Mirassol - teve Wallisson expulso e o auxiliar Alberto Antonio de Oliveira intimado - serão julgados no processo 0953/2026, a partir das 9 horas de quinta-feira na 4ª Comissão Disciplinar.

Desde o domingo, o revoltado Reinaldo pede para o Santos responder pelo ato "nojento, lamentável e vergonhoso". Além da cusparada, o jogador do Mirassol ainda ouviu diversos xingamentos da torcida santista.

O Santos foi enquadrado nos artigos 206 (atraso no reinicio de uma partida, que gera até R$ 1 mil de multa) e no 213 do CBJD, esse pela cusparada ("deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens, invasões ou lançamentos de objetos em seus estádios").

Neste caso, a multa varia de R$ 100 a R$ 100 mil, além de perda de mandos de campo. "Se o ato for de elevada gravidade ou atrapalhar o andamento da partida, o clube pode perder o mando de 1 a 10 partidas." Logo após a cusparada, Neymar pediu calma aos torcedores e ainda se desculpou com Reinaldo, visivelmente incomodado.

Na segunda-feira (24), ciente que seria denunciado no STJD - o caso foi relatado na súmula da árbitra Edina Alves -, o Santos se defendeu em nota e revelou que já identificou o torcedor, aplicando-lhe as devidas punições

"O Santos Futebol Clube repudia veementemente qualquer ato de desrespeito, violência ou comportamento que não esteja de acordo com os valores que devem prevalecer dentro e fora dos estádios. Após tomar conhecimento da ocorrência, uma atitude isolada registrada durante a partida deste domingo (23), o clube iniciou imediatamente a adoção das medidas cabíveis, como a abertura de uma sindicância, para a apuração dos fatos", divulgou o Santos em nota oficial.

"O autor do ato já foi identificado e o Santos FC seguirá tomando todas as providências necessárias diante do ocorrido, dentro de suas atribuições e em conformidade com as normas aplicáveis. O Santos Futebol Clube reafirma seu compromisso com o respeito, a integridade e a segurança de todos aqueles que fazem parte do espetáculo esportivo. Atitudes dessa natureza não representam a grandeza de sua história, de sua torcida e dos valores defendidos pelo clube."