Reinaldo no momento em que sentiu cuspe na cara - Reprodução / Premiere

Reinaldo no momento em que sentiu cuspe na caraReprodução / Premiere

Publicado 24/08/2026 09:31





O fato ocorreu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Reinaldo se preparava para cobrar um lateral. As imagens da transmissão do canal Premiere flagraram o momento que um torcedor cospe na direção do lateral e o acerta no rosto.



Reinaldo reclamou com a assistente imediatamente. Na sequência, a árbitra Edina Alves conversou com o atleta e até Neymar tentou contemporizar a situação. Até o momento, nenhuma punição foi divulgada pela CBF ou pelo Santos. O lateral-esquerdo Reinaldo foi alvo de cenas lamentáveis na Vila Belmiro neste domingo (23). Durante partida com o Santos , o jogador do Mirassol foi agredido com cuspe vindo das arquibancadas do estádio praiano. Após o empate por 1 a 1, o jogador foi às suas redes sociais lamentar o ocorrido, apesar do ponto heroico fora de casa.O fato ocorreu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Reinaldo se preparava para cobrar um lateral. As imagens da transmissão do canal Premiere flagraram o momento que um torcedor cospe na direção do lateral e o acerta no rosto.Reinaldo reclamou com a assistente imediatamente. Na sequência, a árbitra Edina Alves conversou com o atleta e até Neymar tentou contemporizar a situação. Até o momento, nenhuma punição foi divulgada pela CBF ou pelo Santos.

"Ganhamos um grande ponto hoje na Vila, contra o grande adversário e temos que valorizar. Mas independentemente do resultado, ninguém sai de casa pra trabalhar, ganhar o pão de cada dia, representar um time e uma torcida, pra tomar uma cusparada na cara", reclamou Reinaldo.



"Nojento, lamentável e vergonhoso. As imagens são claras. Espero que as medidas cabíveis sejam tomadas pra que isso não volte a acontecer comigo e com nenhum companheiro de trabalho. Isso não existe!", completou seu desabado nas redes sociais.



O resultado mantém o Santos próximo da zona de rebaixamento, enquanto o Mirassol segue na 17ª posição, mas tem um jogo a menos para realizar em visita ao Flamengo que pode tirá-lo da zona de queda em caso de triunfo.