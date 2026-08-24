Gianni Infantino é o atual presidente da FifaAFP
"Será como um festival de crianças, no qual mais de 4 mil crianças jogarão futebol juntas", declarou Infantino. "É por isso que estamos aqui, e é por isso que trabalhamos."
O dirigente aproveitou a oportunidade para defender a necessidade de aumentar investimentos para direcionar investimentos ao desenvolvimento do futebol. "É por isso que precisamos desses recursos, dos patrocinadores, das emissoras e de tudo o que estiver ao nosso alcance para reinvestir 100% do que arrecadamos no jogo", ressaltou.
Infantino pressionado
O motivo é a proposta de criar uma empresa responsável pela gestão de direitos comerciais de suas principais competições, com a possibilidade de participação de investidores privados.
Com a repercussão negativa, a Fifa acabou recuando da ideia. Ainda assim, as críticas continuam; em comunicado, a Uefa declarou recentemente que perdeu a confiança em Infantino.
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