Gianni Infantino é o atual presidente da FifaAFP

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Gabriel Salotti
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou um plano de realizar a primeira Copa do Mundo Sub-15 ainda este ano. Em vídeo divulgado pelo site 'FootMercato', o mandatário, que vive um momento difícil no cargo, afirmou que o torneio será aberto a todas as 211 federações associadas à entidade.

"Será como um festival de crianças, no qual mais de 4 mil crianças jogarão futebol juntas", declarou Infantino. "É por isso que estamos aqui, e é por isso que trabalhamos."

O dirigente aproveitou a oportunidade para defender a necessidade de aumentar investimentos para direcionar investimentos ao desenvolvimento do futebol. "É por isso que precisamos desses recursos, dos patrocinadores, das emissoras e de tudo o que estiver ao nosso alcance para reinvestir 100% do que arrecadamos no jogo", ressaltou.
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Infantino pressionado

A fala aconteceu em meio ao momento de maior pressão do mandato de Infantino. O presidente da Fifa tem sido duramente criticado nas últimas semanas pela Uefa, entidade que comanda o futebol europeu, e outras confederações.

O motivo é a proposta de criar uma empresa responsável pela gestão de direitos comerciais de suas principais competições, com a possibilidade de participação de investidores privados.

Com a repercussão negativa, a Fifa acabou recuando da ideia. Ainda assim, as críticas continuam; em comunicado, a Uefa declarou recentemente que perdeu a confiança em Infantino.