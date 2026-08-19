Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaAFP

Publicado 19/08/2026 15:22





Em uma carta a Infantino, à qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira (19), Csanyi, que também é presidente da Federação Húngara de Futebol, afirma que "perdeu a confiança" no presidente da Fifa.



Para justificar sua posição, Csanyi menciona "decisões que servem mais a interesses políticos do que ao futebol", especialmente durante a Copa do Mundo de 2026.

O húngaro Sandor Csanyi, um dos oito vice-presidentes do Conselho da Fifa, anunciou que retirou seu apoio ao presidente da entidade, Gianni Infantino , criticado por seu plano frustrado de abrir espaço para investidores privados.Em uma carta a Infantino, à qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira (19), Csanyi, que também é presidente da Federação Húngara de Futebol, afirma que "perdeu a confiança" no presidente da Fifa.Para justificar sua posição, Csanyi menciona "decisões que servem mais a interesses políticos do que ao futebol", especialmente durante a Copa do Mundo de 2026.

O dirigente húngaro também criticou o plano de abrir a entidade a investidores privados, um projeto realizado "em segredo, sem ter sido informado ao Conselho da Fifa".



"A gota d'água foi a inesperada saída" de Kevin Lamour, número 3 da Fifa, acrescentou.



"Minha convicção de que você [Infantino] é capaz de comandar a Fifa com sucesso e de maneira eficiente (...) foi abalada", concluiu Csanyi.



A Fifa anunciou na segunda-feira a saída de Lamour, diretor-geral de operações que supervisionava setores administrativos centrais como assuntos jurídicos, comunicação e gestão de pessoal.



O francês era dos um dos funcionários do alto escalão da Fifa que criticou o projeto de Infantino, que será candidato à reeleição em março de 2027.



"Não só o projeto jamais deve ser concebido, como também chegou o momento de fazer as perguntas corretas e tomar boas decisões", escreveu Lamour em um comunicado enviado à agência de notícias AP e publicado no dia 31 de julho.



