Gianni Infantino, atual presidente da FifaAFP
Em uma carta a Infantino, à qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira (19), Csanyi, que também é presidente da Federação Húngara de Futebol, afirma que "perdeu a confiança" no presidente da Fifa.
Para justificar sua posição, Csanyi menciona "decisões que servem mais a interesses políticos do que ao futebol", especialmente durante a Copa do Mundo de 2026.
"A gota d'água foi a inesperada saída" de Kevin Lamour, número 3 da Fifa, acrescentou.
"Minha convicção de que você [Infantino] é capaz de comandar a Fifa com sucesso e de maneira eficiente (...) foi abalada", concluiu Csanyi.
O francês era dos um dos funcionários do alto escalão da Fifa que criticou o projeto de Infantino, que será candidato à reeleição em março de 2027.
"Não só o projeto jamais deve ser concebido, como também chegou o momento de fazer as perguntas corretas e tomar boas decisões", escreveu Lamour em um comunicado enviado à agência de notícias AP e publicado no dia 31 de julho.
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