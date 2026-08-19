Endrick marcou no amistoso de Real Madrid contra a Fiorentina - Divulgação / Real Madrid

Endrick marcou no amistoso de Real Madrid contra a FiorentinaDivulgação / Real Madrid

Publicado 19/08/2026 13:39

prepara uma oferta de 65 milhões de euros (cerca de R$ 410 milhões) para por Endrick, que voltou ao Real Madrid e ficou

A saída de Mohamed Salah deixou uma vaga aberta no ataque do Liverpool, e o clube já tem um candidato brasileiro para preenchê-la. Inclusive, o clube inglêspara por Endrick, que voltou ao Real Madrid e ficou fora do último amistoso

Endrick é mais barato que outras opções



Antes de chegar a Endrick, o Liverpool já tinha sondado Bradley Barcola. O problema esbarrou no valor: o PSG cobra cerca de € 145 milhões (R$ 915 milhões) pelo francês.



Ou seja, mais que o dobro do que os ingleses topariam pagar pelo brasileiro, de acordo com o jornal 'Mundo Deportivo' e o portal inglês 'Livescore'. Há outros nomes da lista, mas que também seriam mais caros.



Versatilidade é ponto a favor



Apesar de ser considerado como reserva para a posição de centroavante no Real Madrid, o jovem atacante também pode atuar pelo lado direito. É nessa posição em especial que o Liverpool busca um reforço para suprir a ausência da Salah.



Indefinição no Real Madrid



Uma possível transferência para o futebol inglês pode vir a ser uma solução mais imediata para o risco de Endrick ter pouca sequência de jogos. Sem muitas chances com Carlo Ancelotti e Xabi Alonso, ele tem um recomeço com José Mourinho, que pretende contar com ele no elenco.

Entretanto, a concorrência é forte, com Mbappé titular como mais centralizado no ataque e o recém-chegado Carlos Espí como reserva imediato. Pelo lado direito, o Real Madrid conta com Diomande, Brahim Díaz, Bernardo Silva e Rodrygo como opções.



agradou nos treinos de pré-temporada e quando entrou nos amistosos contra a Fiorentina, quando



Ainda assim, Endricke quando entrou nos amistosos contra a Fiorentina, quando fez gol , e contra o Deportivo La Coruña . Ele demonstrou desejo de seguir no clube espanhol e buscar espaço.