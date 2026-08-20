Jair é jogador do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Jair é jogador do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 20/08/2026 00:19





O jogador tem uma cláusula que prevê a renovação automática por mais um ano caso participe de pelo menos 60% das partidas até o fim da temporada. No entanto, Jair atuou em apenas seis jogos com o Vasco neste ano e a tendência é que desfalque o Cruz-Maltino por cerca de um mês, de acordo com o 'ge'. Com isso, o volante terá menos jogos disponíveis para atingir a meta prevista no contrato.



A lesão ocorreu no duelo contra o Santos no último domingo. O jogador deixou o campo logo nos primeiros minutos. Jair caiu sozinho no gramado, na intermediária ofensiva, depois de fazer um movimento de corpo para realizar um passe. Após receber atendimento, precisou ser substituído por Santiago Sosa. A renovação de Jair no Vasco está indefinida. O volante tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2026, e a recente lesão no músculo adutor da coxa direita pode atrapalhar a possibilidade de o atleta ter um novo vínculo com o clube.O jogador tem uma cláusula que prevê a renovação automática por mais um ano caso participe de pelo menos 60% das partidas até o fim da temporada. No entanto, Jair atuou em apenas seis jogos com o Vasco neste ano e a tendência é que desfalque o Cruz-Maltino por cerca de um mês, de acordo com o 'ge'. Com isso, o volante terá menos jogos disponíveis para atingir a meta prevista no contrato.A lesão ocorreu no duelo contra o Santos no último domingo. O jogador deixou o campo logo nos primeiros minutos. Jair caiu sozinho no gramado, na intermediária ofensiva, depois de fazer um movimento de corpo para realizar um passe. Após receber atendimento, precisou ser substituído por Santiago Sosa.

No ano passado, quando Jair teve uma grave lesão no joelho direito, o clube optou por renovar seu vínculo, que era válido até o fim de 2025, para que o atleta se recuperasse em São Januário e ficasse à disposição da equipe em 2026.



O volante estava tendo boas atuações e retomando a forma após quase um ano parado devido à lesão. O atleta vinha sendo um dos pilares do meio-campo ao lado de Pedro Emanuel nesta segunda parte da temporada, mas, devido à nova lesão, ficará fora de combate novamente. Ele voltou em 25 de julho, contra o Mirassol, mas agora terá que interromper novamente sua sequência.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti