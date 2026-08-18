São Januário, estádio do Vasco - Matheus Lima / Vasco

São Januário, estádio do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/08/2026 16:50

O DIA. Rio - Alerta ligado para o financeiro do Vasco. Investindo pesado, com as contratações de Colidio e Sosa e as propostas por John Mercado , o clube carioca teve um financiamento de R$ 150 milhões barrado pela Justiça e pode ficar sem o valor até o fim da janela de transferências. A informação foi trazida pelo "GE" e confirmada por

Responsável por travar o empréstimo DIP (direcionado a empresas em recuperação judicial), a juíza Simone Gastesi Chevrand pediu que mais um relatório de auditoria fosse feito sobre o pedido do Cruz-Maltino, antes de enfim liberá-lo.

O novo processo — que inclui a auditoria e a análise e aprovação da juíza— pode durar cerca de 30 dias. Enquanto isso, a janela de transferências ficará aberta por apenas mais 24 dias, o que aumenta o cenário de preocupação.

Na solicitação do empréstimo, o Vasco havia relatado que a situação do caixa é urgente, e que os cofres podem "zerar" até a próxima semana. Assim, os movimentos do clube na reta final da janela de transferências devem ser influenciados pelo veto.

Nesta terça-feira (18), o Flamengo foi outro a "desconfiar" das atividades financeiras do Vasco . O rival notificou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), para que o órgão avaliasse os gastos do clube, que atualmente vive processo de recuperação judicial.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato