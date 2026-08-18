Rio - Atualmente nos Estados Unidos, o atacante Rafael Navarro, ex-Botafogo, foi oferecido ao Vasco. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o empresário André Cury apresentou o jogador do Colorado Rapids ao Cruz-Maltino, que ainda não respondeu ao contato.
Aos 26 anos, Navarro vive bom momento no futebol norte-americano, onde se consolidou como o quarto maior artilheiro brasileiro da MLS e assumiu a braçadeira de capitão. Pelo Rapids, soma 110 jogos, 44 gols e 13 assistências.
No Brasil, além do Glorioso, o centroavante também defendeu o Palmeiras como profissional. Em 2023, deixou o Alviverde por empréstimo rumo aos Estados Unidos e, posteriormente, foi contratado em definitivo pela equipe de Colorado.
Somando as passagens pelos três clubes, Navarro acumula 239 partidas, 73 gols e 27 assistências em seis anos como profissional. Anteriormente, passou pelas categorias de base do Fluminense e Atlético-GO.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato
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