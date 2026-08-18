Alex Arce em treino pela seleção paraguaiaDivulgação / Seleção Paraguaia

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Pedro Logato
Rio - O atacante Alex Arce, de 31 anos, que defende o Independiente Rivadavia, da Argentina, entrou na mira do Vasco. De acordo com informações do jornalista paraguaio Juan Denis, do portal "Redesportes", o Cruz-Maltino deseja a contratação do centroavante.
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Com a lesão de Brenner, o clube carioca avalia a possibilidade de buscar mais um nome para a posição. Atualmente as opções de Pedro Emanuel são: David e Claudio Spinelli. Facundo Colidio, que atua como segundo atacante, também pode ser improvisado no setor.
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Além do Vasco, outro clube brasileiro está interessado em Arce: o Internacional. O atacante é um dos destaques do clube argentino, que está enfrentando o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores.
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Arce começou sua carreira no Cerro Porteño, passou por Rubio Ñu, Sportivo Ameliano, ambos do Paraguai, até chegar ao Rivadavia em 2023, no ano seguinte o atacante passou pela LDU. No ano passado retornou ao clube argentino. Ele defendeu a seleção paraguaia na última Copa do Mundo.
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Alex Arce em treino pela seleção paraguaia
Vasco monitora Alex Arce, atacante do Independiente Rivadavia