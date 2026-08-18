Alex Arce em treino pela seleção paraguaiaDivulgação / Seleção Paraguaia
Vasco entra na briga por atacante de rival do Flu na Libertadores
Jogador, de 31 anos, disputou a última Copa do Mundo pelo Paraguai; Internacional também tem desejo na contratação do centroavante
Joia faz três gols no sub-17 e torcida o pede no profissional do Vasco
Jovem atacante marcou o hat-trick nesta terça-feira (18), contra o Juventude, no Brasileirão da categoria; lances empolgaram os torcedores
Antigo alvo do Fluminense vira opção para reforçar o Vasco
Com a lesão de Brenner, Cruz-Maltino está buscando reforço para o ataque; veterano fez parte da seleção paraguaia na última Copa
Justiça trava empréstimo de R$ 150 milhões, e Vasco pode 'zerar' caixa
Liberação do dinheiro depende de uma nova auditoria, a pedido da juíza responsável pelo caso; valor pode chegar somente após o fim da janela
Atacante confirma proposta do Vasco, mas despista sobre saída de clube
John Mercado, de 24 anos, também pontuou que está focado no Sparta Praga; Cruz-Maltino ainda não chegou no valor desejado pelos tchecos
Ex-atacante do Botafogo, Rafael Navarro é oferecido ao Vasco
Empresário André Cury apresentou jogador ao Cruz-Maltino, que ainda não respondeu ao contato; atleta vive boa fase nos EUA
Vasco acerta saída de meio-campista para clube português
Cria das categorias de base, jovem volante não conseguiu se firmar no elenco profissional e vestirá a camisa do Casa Pia
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