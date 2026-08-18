Alex Arce em treino pela seleção paraguaia - Divulgação / Seleção Paraguaia

Alex Arce em treino pela seleção paraguaiaDivulgação / Seleção Paraguaia

Publicado 18/08/2026 14:20

Com a lesão de Brenner, o clube carioca avalia a possibilidade de buscar mais um nome para a posição. Atualmente as opções de Pedro Emanuel são: David e Claudio Spinelli. Facundo Colidio, que atua como segundo atacante, também pode ser improvisado no setor.

Além do Vasco, outro clube brasileiro está interessado em Arce: o Internacional. O atacante é um dos destaques do clube argentino, que está enfrentando o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores.

Arce começou sua carreira no Cerro Porteño, passou por Rubio Ñu, Sportivo Ameliano, ambos do Paraguai, até chegar ao Rivadavia em 2023, no ano seguinte o atacante passou pela LDU. No ano passado retornou ao clube argentino. Ele defendeu a seleção paraguaia na última Copa do Mundo.