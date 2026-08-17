John Mercado em ação pelo Sparta Praha, da República Tcheca - Divulgação / Sparta Praha

John Mercado em ação pelo Sparta Praha, da República TchecaDivulgação / Sparta Praha

Publicado 17/08/2026 13:00





Mercado já aceitou a proposta vascaína e aguarda um acordo entre os clubes. O Cruz-Maltino ofereceu 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões), enquanto o clube tcheco pede 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões).

Rio - O Vasco avançou nas tratativas por Jhon Mercado , mas ainda precisa superar a diferença nos valores com o Sparta Praga. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, um representante da empresa que agencia a carreira do atacante viajou à República Tcheca para tratar diretamente da negociação.Mercado já aceitou a proposta vascaína e aguarda um acordo entre os clubes. O Cruz-Maltino ofereceu 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões), enquanto o clube tcheco pede 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões).

O valor mais alto é uma forma dos europeus dificultarem a saída do equatoriano, que passou pelas categorias de base do Athletico-PR antes de chegar ao profissional. Depois, foi emprestado ao CSA e seguiu para Portugal, onde defendeu UD Vilafranquense e AVS Futebol SAD.



Jhon Mercado chegou ao Sparta Praga em agosto de 2025, no início da temporada 2025/26. Pela equipe, soma 43 jogos, 11 gols e seis assistências.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato