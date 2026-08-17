O lateral-esquerdo Paulinho é um dos três jogadores que chegaram ao Vasco no meio de 2026 - Matheus Lima / Vasco

O lateral-esquerdo Paulinho é um dos três jogadores que chegaram ao Vasco no meio de 2026 Matheus Lima / Vasco

Publicado 17/08/2026 12:02

Paulinho foi a primeira contratação para o segundo semestre e começou a trabalhar antes dos dois argentinos, mas teve um problema muscular.

O Vasco contou com as estreias de Sosa e Colidio na derrota por 3 a 0 para o Santos, mas tem um reforço que segue sem atuar.e começou a trabalhar antes dos dois argentinos, mas teve um

Contratado junto ao América-MG, o lateral-esquerdo já tem uma dura concorrência com Cuiabano e Lucas Piton. Além disso, ele reclamou de dores musculares, foi ausência dos treinos nas últimas semanas.

Por isso só foi relacionado uma vez, quando ficou no banco no 1 a 1 com o Mirassol, em 26 de julho.



"Ele tem sentido dores no adutor há duas semanas e deixamos fora até se recuperar completamente. Ele voltou há dois dias de forma completa e considerei que ainda não tem condições de estar no jogo", explicou Pedro Emanuel.



De volta aos treinos com os companheiros, Paulinho ainda precisará de mais tempo para convencer o técnico português de que pode jogar.

"Ele chegou na mesma altura que eu e ainda falta entender um pouco a nossa dinâmica de jogo, o que só vai acontecer com os treinos. Infelizmente surgiu esse percalço para ele", completou.



Aos 22 anos, Paulinho assinou contrato com o Vasco até 2029. Desde fevereiro ele já estava acertado com o clube, mas teve que esperar o fim de seu vínculo com o América-MG para se apresentar.