Walter Casagrande criticou saída de Zubeldía - Divulgação

Walter Casagrande criticou saída de ZubeldíaDivulgação

Publicado 17/08/2026 19:50

Rio - O ídolo do Corinthians, Walter Casagrande, criticou bastante a atitude de Thiago Mendes de não ter cumprimentado Neymar antes da partida entre Vasco e Santos, em São Januário. A atitude deixou Cazão bastante irritado.

"A cena de ele deixar Neymar no vácuo na hora de os times se cumprimentarem e também no momento do sorteio da bola e do campo me deixou indignado", disse em sua coluna no portal "UOL".

Os jogadores tiveram um desentendimento na partida de ida entre Vasco e Santos, na Vila Belmiro. Na ocasião, Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca", recebendo como resposta um pedido de respeito.

A má relação entre os dois, entretanto, é ainda mais antiga, dos tempos em que jogavam na França. Em um jogo entre PSG e Lyon, em 2020, o volante fez uma falta dura e acabou expulso, enquanto o camisa 10 saiu de maca, chorando por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea.

Casagrande defendeu que Thiago Santos peça desculpas para Neymar: "Thiago Mendes também deveria se desculpar pelo seu comportamento", concluiu.