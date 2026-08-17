Thiago Mendes é o capitão do Vasco na temporadaMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - O ex-jogador do Flamengo, Palmeiras e Grêmio, Paulo Nunes criticou o volante Thiago Mendes, que não cumprimentou Neymar na partida entre Vasco e Santos, no último domingo (16), em São Januário. O Diabo Loiro questionou a conduta do atleta cruz-maltino.
LEIA MAIS: Elenco do Santos incentiva Neymar a jogar mais uma Copa, diz Gabigol
"Tu jogou onde? Tu fez gol em quem para não cumprimentar o Neymar? Tu tá maluco? Tu é o capitão e não vai cumprimentar o Menino Ney? Sabe quando tu vai ter outra oportunidade dessa? Nunca!", disse em suas  redes sociais.
LEIA MAIS: Grealish tem futuro incerto pelo Manchester City e pode ser vendido
Os jogadores tiveram um desentendimento na partida de ida entre Vasco e Santos, na Vila Belmiro. Na ocasião, Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca", recebendo como resposta um pedido de respeito.
LEIA MAIS: Sergio Busquets volta ao Barcelona como auxiliar técnico do time B
A má relação entre os dois, entretanto, é ainda mais antiga, dos tempos em que jogavam na França. Em um jogo entre PSG e Lyon, em 2020, o volante fez uma falta dura e acabou expulso, enquanto o camisa 10 saiu de maca, chorando por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea.