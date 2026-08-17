Thiago Mendes é o capitão do Vasco na temporadaMatheus Lima / Vasco
Ex-Flamengo critica Thiago Mendes por briga com Neymar: 'Jogou onde?'
Jogador do Vasco não cumprimentou o atacante do Santos antes de partida, que foi disputada em São Januário no último domingo (16)
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Paulo Pelaipe, que acumula passagens por Flamengo e Vasco, lembrou das negociações envolvendo Cuiabano e Nathan Fernandes ao Glorioso
Artur Jorge vê clima de final no Cruzeiro para encarar o Flamengo
Técnico comentou a ‘decisão’ nas oitavas da Libertadores; jogo será na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã
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Atacante, de 34 anos, anunciou que não irá mais defender a Seleção; ele fez parte do elenco convocado por Ancelotti para o Mundial de 2026
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