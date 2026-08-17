Thiago Mendes é o capitão do Vasco na temporada - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes é o capitão do Vasco na temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/08/2026 14:20 | Atualizado 17/08/2026 14:23

"Tu jogou onde? Tu fez gol em quem para não cumprimentar o Neymar? Tu tá maluco? Tu é o capitão e não vai cumprimentar o Menino Ney? Sabe quando tu vai ter outra oportunidade dessa? Nunca!", disse em suas redes sociais.

Os jogadores tiveram um desentendimento na partida de ida entre Vasco e Santos, na Vila Belmiro. Na ocasião, Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca", recebendo como resposta um pedido de respeito.

A má relação entre os dois, entretanto, é ainda mais antiga, dos tempos em que jogavam na França. Em um jogo entre PSG e Lyon, em 2020, o volante fez uma falta dura e acabou expulso, enquanto o camisa 10 saiu de maca, chorando por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea.