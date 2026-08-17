Deyverson provoca torcida rival no Equador - Reprodução

Deyverson provoca torcida rival no EquadorReprodução

Publicado 17/08/2026 13:44 | Atualizado 17/08/2026 14:53





Após ganhar uma disputa e conquistar um escanteio, o brasileiro caiu no gramado. Ao se levantar, encarou a arquibancada e começou a rir, provocando a reação dos jogadores adversários.

Rio - Deyverson voltou a ser protagonista de uma cena polêmica, desta vez no futebol equatoriano. Durante a vitória da LDU por 1 a 0 sobre o Aucas, fora de casa, no último domingo (16), o atacante provocou os torcedores do clube mandante e se envolveu em uma confusão nos minutos finais.Após ganhar uma disputa e conquistar um escanteio, o brasileiro caiu no gramado. Ao se levantar, encarou a arquibancada e começou a rir, provocando a reação dos jogadores adversários.

Atletas das duas equipes se aproximaram e a confusão durou alguns segundos. Deyverson foi advertido com cartão amarelo pelo comportamento no lance.

Com o resultado, a LDU chegou aos 38 pontos e ocupa a quinta posição no Campeonato Equatoriano. Desde que chegou ao clube, o ex-jogador de Atlético-MG e Palmeiras disputou 31 partidas, com sete gols e três assistências.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato