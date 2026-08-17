Mourinho chegou ao Real Madrid em junho, para substituir Álvaro Arbeloa - Divulgação / Real Madrid

Mourinho chegou ao Real Madrid em junho, para substituir Álvaro ArbeloaDivulgação / Real Madrid

Publicado 17/08/2026 12:02 | Atualizado 17/08/2026 12:04

“Positivo como equipe e positivo individualmente. Há pessoas que chegaram mais tarde e ainda não têm a mesma intensidade de quem começou no primeiro dia. Há, obviamente, uma diferença de ritmo, de intensidade e de resistência. Mas, taticamente, as ideias estão fluindo pouco a pouco”, declarou o treinador, ao canal oficial do clube merengue.“São jogadores de uma qualidade superior e incrível, trabalhando muito bem como equipe, com e sem bola. Penso que foi um teste muito bom antes de começar o que realmente importa. O que importa é competir de verdade, lutar por pontos, é o que gostamos”, complementou.O português também destacou a disposição do elenco: “Estamos todos entusiasmados e o mais importante é que os jogadores também estão. Se os torcedores estão, se eu estou, se o presidente está, mas eles não estão... temos um problema. Eles estão demonstrando que estão. Estamos jogando como uma equipe. Existe empatia e trabalho coletivo”.