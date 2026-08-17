Mourinho chegou ao Real Madrid em junho, para substituir Álvaro ArbeloaDivulgação / Real Madrid

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Theo Faria
Técnico do Real Madrid, José Mourinho valorizou o trabalho na pré-temporada depois da vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04, da Alemanha, em amistoso no último domingo (16). O comandante, contratado em junho para substituir Álvaro Arbeloa, rasgou elogios aos jogadores.
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“Positivo como equipe e positivo individualmente. Há pessoas que chegaram mais tarde e ainda não têm a mesma intensidade de quem começou no primeiro dia. Há, obviamente, uma diferença de ritmo, de intensidade e de resistência. Mas, taticamente, as ideias estão fluindo pouco a pouco”, declarou o treinador, ao canal oficial do clube merengue.

“São jogadores de uma qualidade superior e incrível, trabalhando muito bem como equipe, com e sem bola. Penso que foi um teste muito bom antes de começar o que realmente importa. O que importa é competir de verdade, lutar por pontos, é o que gostamos”, complementou.

O português também destacou a disposição do elenco: “Estamos todos entusiasmados e o mais importante é que os jogadores também estão. Se os torcedores estão, se eu estou, se o presidente está, mas eles não estão... temos um problema. Eles estão demonstrando que estão. Estamos jogando como uma equipe. Existe empatia e trabalho coletivo”.
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O primeiro compromisso oficial do Real Madrid será contra o Espanyol, no sábado (22). O duelo acontecerá às 16h30 (de Brasília), no RCDE Stadium, pelo Campeonato Espanhol.